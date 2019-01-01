Порядок виїзду дитини за межі України без згоди другого з батьків

Процедура вивезення дітей, які не досягли шістнадцяти років, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених ними, регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 р. N 57, (далі-Постанова) та здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу

Матвієць Наталія Петрівна

(08292, Київська обл., м.Буча, вул.Героїв Майдану,буд.15, прим.56

тел. роб.(04597)4-86-93, моб. (068)120-79-98)

- батько є іноземцем або особою без громадянства та відсутній у пункті пропуску;- дитина вибуває на постійне місце проживання за межі України чи взята на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;- у разі смерті другого з батьків; позбавлення батьківських прав другого з батьків; визнання другого з батьків безвісно відсутнім; визнання другого з батьків недієздатним;- дитина виїжджає у супроводі одинокої матері;- другий з батьків має заборгованість зі сплати аліментів більше 4 місяців;- дитина виїжджає за кордон на лікування на строк до 1 місяця.З 28 серпня 2018 року виїзд з дитиною за кордон на строк до 1 (одного) місяця можливий з тим із батьків, з яким постійно проживає дитина. При цьому обов’язковою умовою для перетину дитиною державного кордону разом з матір’ю чи батьком є наявність рішення суду або органу опіки та піклування про постійне проживання дитини з мамою або татом відповідно. Перед виїздом разом з дитиною мати або батько повинні обов’язково повідомити другого з батьків про вивезення дитини (за умови, що той не ухиляється від сплати аліментів і належним чином виконує свої батьківські обов’язки).Виїзд дитини, яка не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.