Бучанський мер дав ексклюзивне інтервю у ефірі телеканалу ZIK (відео)

Бучанський міський голова Анеатолій Федорук дав ексклюзивне інтерв'ю відомій телеведучій Юлії Литвиненко у ефірі телеканалу ZIK.
На початку спілкування Юлія Литвиненко промовила: «На моє глибоке переконання мером як і президентом можна бути довічно, якщо би зробити інфраструктуру, зручну державу чи місто для людей. І вам це вдалося. З невеликого селища міського типу ви зробили місцевий курорт, я б сказала».
Згодом на своїй сторінці у соціальній мережі Анатолій Федорук подякував пані Юлії Литвиненко за бажання висвітлити тему реформи місцевого самоврядування, дослідити проблематику, пов’язану із внесенням змін до Конституції нашої держави.
«Було досить хвилююче, відповідально, але водночас цікаво», – зазначив міський голова. І додав:
«Задоволений тим, що автори законопроекту і Верховна Рада дослухалися до позиції АМУ і нарешті будуть проведені консультації, а самі зміни до Конституції не будуть звужувати компетенцію місцевих громад!
На відео:
1:20 Місцеве самоврядування: Про реформи у маленькому місті
2:50 Ініціатива Зеленського про регіональні еліти
9:23 Що збурило асоціацію міст України?
13:22 Система міст-побратимів – співробітництво з містами Литви та Польщі
17:10 Якою ціною здобута незалежність маленького міста Буча?
23:00 Відкриття ринку землі. Проблема цінності землі
32:48 Співпраця з Польщею
40:40 Що відлякую інвесторів від України?