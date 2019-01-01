Бучанський мер дав ексклюзивне інтервю у ефірі телеканалу ZIK (відео)

Бучанський міський голова Анеатолій Федорук дав ексклюзивне інтерв'ю відомій телеведучій Юлії Литвиненко у ефірі телеканалу ZIK.

На початку спілкування Юлія Литвиненко промовила: «На моє глибоке переконання мером як і президентом можна бути довічно, якщо би зробити інфраструктуру, зручну державу чи місто для людей. І вам це вдалося. З невеликого селища міського типу ви зробили місцевий курорт, я б сказала».

«Було досить хвилююче, відповідально, але водночас цікаво», – зазначив міський голова. І додав:«Задоволений тим, що автори законопроекту і Верховна Рада дослухалися до позиції АМУ і нарешті будуть проведені консультації, а самі зміни до Конституції не будуть звужувати компетенцію місцевих громад!На відео:1:20 Місцеве самоврядування: Про реформи у маленькому місті2:50 Ініціатива Зеленського про регіональні еліти9:23 Що збурило асоціацію міст України?13:22 Система міст-побратимів – співробітництво з містами Литви та Польщі17:10 Якою ціною здобута незалежність маленького міста Буча?23:00 Відкриття ринку землі. Проблема цінності землі32:48 Співпраця з Польщею40:40 Що відлякую інвесторів від України?