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  • Учора, 16:26
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Захід для дітей-сиріт провели у бучанській міській раді (фотофакт)

Захід для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, який щороку збирає у приміщенні міської ради запрошених школярів разом із батьками, бабусями та дідусями, давно переріс у тепле, домашнє свято.


У громаді таких дітей налічується більше 80.
19 грудня понад 50 дітей стали учасниками заходу, який зібрав їх біля Ялинки.
Рухливі ігри, створення сніговика і, звичайно, хоровод подарували малечі щасливі хвилини у цей день.
А якби ви бачили, як "горіли" їхні очі від радості, як усмішки передавалися навіть дорослим, коли кожен отримував омріяні подарунки та запрошення від міського голови на ковзанку та каруселі в "Новорічному містечку".
Зігріти теплом просто, зробити щасливою малечу - можливо!





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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Новий рік фотофакт
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