Захід для дітей-сиріт провели у бучанській міській раді (фотофакт)

Захід для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, який щороку збирає у приміщенні міської ради запрошених школярів разом із батьками, бабусями та дідусями, давно переріс у тепле, домашнє свято.

У громаді таких дітей налічується більше 80.19 грудня понад 50 дітей стали учасниками заходу, який зібрав їх біля Ялинки.Рухливі ігри, створення сніговика і, звичайно, хоровод подарували малечі щасливі хвилини у цей день.А якби ви бачили, як "горіли" їхні очі від радості, як усмішки передавалися навіть дорослим, коли кожен отримував омріяні подарунки та запрошення від міського голови на ковзанку та каруселі в "Новорічному містечку".Зігріти теплом просто, зробити щасливою малечу - можливо!