Ірпінська податкова запрошує на семінар

Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області 20 грудня 2019 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права запрошує юридичних та фізичних осіб – підприємців взяти участь у тематичному семінарі на тему:
"Актуальні питання щодо застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Початок семінару:10год.30хв.
Початок реєстрації 10год.00хв.
Місце проведення: м.Ірпінь,вул.Шевченко, 2 «А»,актова зала(4-й поверх) Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області
Довідки за телефоном: (045-97)-60-0-26