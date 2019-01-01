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Ірпінська податкова запрошує на семінар

Ірпінська податкова запрошує на семінар

Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області 20 грудня 2019 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права запрошує юридичних та фізичних осіб – підприємців взяти участь у тематичному семінарі на тему:


"Актуальні питання щодо застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Початок семінару:10год.30хв.
Початок реєстрації 10год.00хв.
Місце проведення: м.Ірпінь,вул.Шевченко, 2 «А»,актова зала(4-й поверх) Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області
Довідки за телефоном: (045-97)-60-0-26
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Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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