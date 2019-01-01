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Ірпінь: Ліквідовано загорання приватного житлового будинку

18 грудня о 08:26 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку, за адресою: м. Ірпінь, вул. Озерна, 58-а.


Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, По прибуттю на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено житлові приміщення мансардного поверху приватного будинку. Завдяки оперативним діям бійців пожежно-рятувальних підрозділів було попереджено поширення вогню на весь будинок. Локалізовано пожежу о 08:45, а о 08:55 повністю ліквідовано.
Загалом на місці працювало 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Вогнем пошкоджено меблі, речі домашнього вжитку, житлову кімнату. Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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