Ірпінь: Ліквідовано загорання приватного житлового будинку

18 грудня о 08:26 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку, за адресою: м. Ірпінь, вул. Озерна, 58-а.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, По прибуттю на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено житлові приміщення мансардного поверху приватного будинку. Завдяки оперативним діям бійців пожежно-рятувальних підрозділів було попереджено поширення вогню на весь будинок. Локалізовано пожежу о 08:45, а о 08:55 повністю ліквідовано.Загалом на місці працювало 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.