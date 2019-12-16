Проект Генерального плану Києва

На міжнародному форумі "Майбутнє Києва" презентували проект Генплану Києва.

У роботі форума брали участь: голова КОДА Олексій Чернишов, Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук.

"За прогнозами, чисельність постійного населення через 20 років в Києві становитиме 3,8 млн осіб, тому, з огляду на великий попит на житло, передбачено будівництво 28,6 млн кв. м нового житла. При цьому житло пропонується будувати в комплексі з дитсадками, школами та іншою соціальною інфраструктурою", – сказав Броневицький.

"Близько 1,5 тисячі гектарів території зайнято так званими "хрущовками". Ці об'єкти вичерпали свій ресурс або знаходяться на межі вичерпання ресурсу. Методика переселення дуже проста: або санація, реконструкція та утеплення будівель з надбудовою одного-двох поверхів. Або відселення жителів, знесення будівель і на їх місці будівництво будинків підвищеної поверховості. Мешканцям "хрущовок" будуть передавати у власність нові квартири з більшим коефіцієнтом площі", – заявив Броневицький.

Мер Києва Віталій Кличко презентував новий Генплан столиці, який покликаний вирішити проблеми хаотичної забудови, забезпечення соціальної та транспортної інфраструктури.Проєкт Генерального плану Києва передбачає будівництво 28,6 млн кв. м житла за 20 років.Завантажити ПДФ версію презентації Плану:У той же час проєкт передбачає проведення реконструкції застарілого житла загальною площею близько 15 млн кв. м. Згідно з новим генпланом, п'ятиповерхові будинки, які будувалися в Києві в 1960-1990-х роках, хочуть модернізувати до 2040 року або ж віддати на перебудову інвесторам. Жителів на період будівництва будуть відселяти, а згодом - давати їм квартири в нових будинках, передає Громадське.Згідно з проєктом, протягом 20-річного етапу планується забезпечити місто 45 тис. місць у дитячих садках, 67 тис. місць у школах.Чинний Генплан за темпами будівництва житла був перевиконаний, тоді як за темпами реалізації інженерної та транспортної інфраструктури він виконаний всього на 20-25%, заявив Броневицький.В історико-архітектурному опорному плані передбачено понад 3,5 тис. об'єктів культурної спадщини, а також їх буферні зони та історичні ареали, де буде заборонена висотна забудова.Наразі ще не затверджений історико-архітектурний опорний план, який визначає межі та режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів.При цьому в КМДА планували представити історико-архітектурний опорний план ще в травні 2018 року.У брошурі-презентації нового Генплану йдеться, що пріоритет, за новим документом, буде наданий пішоходам, велосипедистам і громадському транспорту. Однак у відеоролику, який Віталій Кличко поширив на своїй сторінці в Facebook, йдеться, що в особливому фокусі буде перебувати переміщення киян автомобілями.За словами Кличка, незадовільним для європейської столиці є і рівень розвитку метро. Також мер Києва наголосив на необхідності завершення будівництва підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мосту і зведення вокзалу на Видубичах."Необхідно добудувати нарешті Подільський мостовий перехід. Щоб в кінці наступного року відкрити автосполучення через міст. І приступити до наступного етапу - побудувати і запустити метро на Троєщину", – підкреслив мер.