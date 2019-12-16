» » Проект Генерального плану Києва
  • 16 грудня 2019
  • 303
  • 0
+aA | -Aa 

Проект Генерального плану Києва

На міжнародному форумі "Майбутнє Києва" презентували проект Генплану Києва.


Також велись дискусі на темиї: «Формування Київської агломерації», «Компактний розвиток Києва», «Транспорт, вулиці, дороги», «Екологія. Зелені зони» і «Збереження культурної спадщини та цінного ландшафту».



У роботі форума брали участь: голова КОДА Олексій Чернишов, Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук.


Проєкт Генерального плану розроблений на сім років з перспективними напрямками розвитку на 20-річний термін.
Громадські слухання та внесення пропозицій до проєкту Генерального плану Києва стартують на початку 2020 року.

Мер Києва Віталій Кличко презентував новий Генплан столиці, який покликаний вирішити проблеми хаотичної забудови, забезпечення соціальної та транспортної інфраструктури.

Проєкт Генерального плану Києва передбачає будівництво 28,6 млн кв. м житла за 20 років.
Завантажити ПДФ версію презентації Плану:
Скачать файл: proektkieva.pdf [5,73 Mb] (cкачиваний: 17)
Посмотреть онлайн файл: proektkieva.pdf



"За прогнозами, чисельність постійного населення через 20 років в Києві становитиме 3,8 млн осіб, тому, з огляду на великий попит на житло, передбачено будівництво 28,6 млн кв. м нового житла. При цьому житло пропонується будувати в комплексі з дитсадками, школами та іншою соціальною інфраструктурою", – сказав Броневицький.


У той же час проєкт передбачає проведення реконструкції застарілого житла загальною площею близько 15 млн кв. м. Згідно з новим генпланом, п'ятиповерхові будинки, які будувалися в Києві в 1960-1990-х роках, хочуть модернізувати до 2040 року або ж віддати на перебудову інвесторам. Жителів на період будівництва будуть відселяти, а згодом - давати їм квартири в нових будинках, передає Громадське.


"Близько 1,5 тисячі гектарів території зайнято так званими "хрущовками". Ці об'єкти вичерпали свій ресурс або знаходяться на межі вичерпання ресурсу. Методика переселення дуже проста: або санація, реконструкція та утеплення будівель з надбудовою одного-двох поверхів. Або відселення жителів, знесення будівель і на їх місці будівництво будинків підвищеної поверховості. Мешканцям "хрущовок" будуть передавати у власність нові квартири з більшим коефіцієнтом площі", – заявив Броневицький.


Згідно з проєктом, протягом 20-річного етапу планується забезпечити місто 45 тис. місць у дитячих садках, 67 тис. місць у школах.
Чинний Генплан за темпами будівництва житла був перевиконаний, тоді як за темпами реалізації інженерної та транспортної інфраструктури він виконаний всього на 20-25%, заявив Броневицький.


В історико-архітектурному опорному плані передбачено понад 3,5 тис. об'єктів культурної спадщини, а також їх буферні зони та історичні ареали, де буде заборонена висотна забудова.
Наразі ще не затверджений історико-архітектурний опорний план, який визначає межі та режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів.

При цьому в КМДА планували представити історико-архітектурний опорний план ще в травні 2018 року.
У брошурі-презентації нового Генплану йдеться, що пріоритет, за новим документом, буде наданий пішоходам, велосипедистам і громадському транспорту. Однак у відеоролику, який Віталій Кличко поширив на своїй сторінці в Facebook, йдеться, що в особливому фокусі буде перебувати переміщення киян автомобілями.

За словами Кличка, незадовільним для європейської столиці є і рівень розвитку метро. Також мер Києва наголосив на необхідності завершення будівництва підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мосту і зведення вокзалу на Видубичах.
"Необхідно добудувати нарешті Подільський мостовий перехід. Щоб в кінці наступного року відкрити автосполучення через міст. І приступити до наступного етапу - побудувати і запустити метро на Троєщину", – підкреслив мер.
1 0

www.kyivcity.gov.ua
 Київ відеосюжет
Напечатать
 Інші новини по темі:
19 громад створили асоціацію «Київська агломерація»

19 громад створили асоціацію «Київська агломерація»

Буча та регіон
Міжнародний інвестиційний форум - Великому Києву бути (відео)

Міжнародний інвестиційний форум - Великому Києву бути (відео)

Буча та регіон
Суд скасував зміни до Ірпінського генплану (відеосюжет)

Суд скасував зміни до Ірпінського генплану (відеосюжет)

Буча та регіон
16 квітня: Громадські слухання про виконання умов Генерального плану м. Буча

16 квітня: Громадські слухання про виконання умов Генерального плану м. Буча

Бучанські новини
Відділ архітектури БМР інформує

Відділ архітектури БМР інформує

ВИКОНКОМ
Генеральний план м. Буча. Інформаційна довідка

Генеральний план м. Буча. Інформаційна довідка

Буча та регіон
Київ знайде свої межі

Київ знайде свої межі

Суспільство
м.Буча 13 березня: громадські слухання детального плану території

м.Буча 13 березня: громадські слухання детального плану території

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.