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  • 16 грудня 2019
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Коцюбинське: Підмітав подвіря і одержав два ножевих поранення

Поліція затримала підозрюваних у нанесенні ножових поранень жителю


Вранці 16 грудня у смт. Коцюбинське двоє нападників завдали ножові поранення працівнику місцевого будинку культури, коли той підмітав подвір’я. Незнайомці підійшли до чоловіка і стали вимагати гроші. Не отримавши бажаного, - двічі вдарили потерпілого ножем у груди та передпліччя і втекли.
В цей час поруч прогулювалася жінка, яка і викликала на місце події правоохоронців та швидку медичну допомогу.
Поліція оперативно відреагувала на повідомлення громадянки. Дільничний Ірпінського відділку поліції спільно з патрульними опитав перехожих, невдовзі двох підозрілих чоловіків розшукали неподалік місця злочину.
Обидва знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, в одного з них при собі виявили ніж, який вилучили правоохоронці в якості речового доказу.
Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Нині вони дають покази слідчим, обставини інциденту з’ясовуються для дачі відповідної правової кваліфікації.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує.

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Поліція Київської області 
 Коцюбинське відеосюжет Ірпінь
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