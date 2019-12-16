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  • 16 грудня 2019
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Ірпіньводоканал інформує про аварію на каналізаційному колекторі в Бучі

На каналізаційному колекторі на території Бучі біля КНС 4, навпроти заправки КЛО велика аварія.
Працівники КП "Ірпіньводоканал" займаються ліквідацією аварії.
Ситуація дуже важка, працюємо на глибині майже 6 метрів, 6 одиниць спецтехніки, 15 людей на ліквідації. Можливе відключення подачі води в Бучі, Ворзелі і частині Гостомеля.

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КП ІРПІНЬВОДОКАНАЛ 
 Ірпінь Ірпіньводоканал Буча Ворзель Гостомель
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