Університет ДФС передано в управління Мінфіну

11 грудня Кабінет Міністрів передав Університет Державної фіскальної служби в управління Міністерству фінансів. Раніше цей навчальний заклад був у підпорядкуванні ДФС.

Це буде навчальний заклад з особливими умовами навчання. Усі студенти в ньому навчатимуться на контрактній основі і після закінчення зобов’язані будуть відпрацювати три роки за фахом або повернути кошти.

За словами Державного секретаря Міністерства фінансів Костянтина Ващенка, йдеться не про формальну передачу навчального закладу з одного відомства в інше, а про розширення переліку завдань, які він буде виконувати після переходу.», - каже він.«Ми плануємо застосовувати концепцію дуального навчання: з третього курсу студенти, окрім лекцій, значну частину часу витрачатимуть на практичну роботу і виконуватимуть реальні завдання, щоби після закінчення мати необхідні навички, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням, розуміти нюанси», - пояснює Костянтин Ващенко.Водночас виш займатиметься розвитком професійних компетентностей тих працівників структур, які вже працюють у системі Мінфіну.