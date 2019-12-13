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  • 13 грудня 2019
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Університет ДФС передано в управління Мінфіну

11 грудня Кабінет Міністрів передав Університет Державної фіскальної служби в управління Міністерству фінансів. Раніше цей навчальний заклад був у підпорядкуванні ДФС.

За словами Державного секретаря Міністерства фінансів Костянтина Ващенка, йдеться не про формальну передачу навчального закладу з одного відомства в інше, а про розширення переліку завдань, які він буде виконувати після переходу.

«У зв’язку з реформою системи управління державними фінансами, яку ми зараз реалізовуємо, у нових висококваліфікованих кадрах та у підвищенні кваліфікації мають потребу всі структури, які підпорядковуються Міністерству фінансів: нова митниця, нова податкова, ДКСУ, служби фінансового моніторингу, і сам Мінфін. Тому набір спеціальностей і предметів буде розширений, а навчальні плани адаптовані до реальних потреб і цілей, які ми ставимо перед собою», - каже він.

Це буде навчальний заклад з особливими умовами навчання. Усі студенти в ньому навчатимуться на контрактній основі і після закінчення зобов’язані будуть відпрацювати три роки за фахом або повернути кошти.


«Ми плануємо застосовувати концепцію дуального навчання: з третього курсу студенти, окрім лекцій, значну частину часу витрачатимуть на практичну роботу і виконуватимуть реальні завдання, щоби після закінчення мати необхідні навички, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням, розуміти нюанси», - пояснює Костянтин Ващенко.

Водночас виш займатиметься розвитком професійних компетентностей тих працівників структур, які вже працюють у системі Мінфіну.
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www.mof.gov.ua 
 Ірпінь Київська область
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