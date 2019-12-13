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  • 13 грудня 2019
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Межі Києва можуть збільшитись на 27 кв кілометра

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили проект землеустрою щодо зміни меж міста Києва.


Відповідно до рішення, територія міста Києва може збільшитися на 2771,1415 га за рахунок земель області. Водночас, місто має передати із земель Київської міської ради до складу земель Київської області 55,4 га.

За даними Департаменту земельних ресурсів, із 1989 року і до сьогодні межі міста Києва не змінювались.Більше того, за останні 28 років були відсутні документи про конфігурацію меж міста. Це унеможливлювало розробку проекту щодо їх зміни.

Та у вересні 2019 року було віднайдено офіційні дані про встановлення та закріплення межовими знаками меж міста Києва. Робота проводилась Українським державним інститутом інженерно-геодезичних вишукувань та зйомок «УкрДІІГіс» у 1989-1990 роках.

З урахуванням цих даних було розроблено проект зміни меж міста Києва, яким планується збільшити територію міста з 82635 га до 85351 га.
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www.kmr.gov.ua 
 Київ Бучанська ОТГ
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