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  • 12 грудня 2019
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ДТП: У Бучі водій наїхав на чоловіка, - каже 'щоб помститися'

12 грудня, ДТП на Енергетиків навпроти 4-ої школи авто наїхало на чоловіка років 50. У свідомості.

“ДТП на Енергетиків. Навпроти 4-ої школи збитий пішохід. Чоловік років 50. У свідомості. Відвезла швидка. Водій їхав по тротуару. Провину не визнає. Поліції пояснює, що пішохід вдарив по машині пластиковою пляшкою, а він у відповідь вдарив машиною”, – написала Таїсія Масіна на своїй сторінці в ФБ.



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дтп Буча відеосюжет
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