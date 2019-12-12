ДТП: У Бучі водій наїхав на чоловіка, - каже 'щоб помститися'

12 грудня, ДТП на Енергетиків навпроти 4-ої школи авто наїхало на чоловіка років 50. У свідомості.
“ДТП на Енергетиків. Навпроти 4-ої школи збитий пішохід. Чоловік років 50. У свідомості. Відвезла швидка. Водій їхав по тротуару. Провину не визнає. Поліції пояснює, що пішохід вдарив по машині пластиковою пляшкою, а він у відповідь вдарив машиною”, – написала Таїсія Масіна на своїй сторінці в ФБ.
“ДТП на Енергетиків. Навпроти 4-ої школи збитий пішохід. Чоловік років 50. У свідомості. Відвезла швидка. Водій їхав по тротуару. Провину не визнає. Поліції пояснює, що пішохід вдарив по машині пластиковою пляшкою, а він у відповідь вдарив машиною”, – написала Таїсія Масіна на своїй сторінці в ФБ.