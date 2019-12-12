» » » 14 по 23 грудня в Україні стартує другий етап перепису населення (відео)
  • 12 грудня 2019
  • 247
  • 0
+aA | -Aa 

14 по 23 грудня в Україні стартує другий етап перепису населення (відео)

Другий раунд пробного перепису населення: з 14 по 23 грудня, відбудеться обхід переписувачами жителів на території проведення пробного перепису населення, - повідомили в прес-службі Державної служби статистики.


Участь в пробного перепису візьмуть жителі частини Оболонського району міста Києва та ПІСКІВСЬКИЙ об'єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області.

До вас приїде переписувач, якщо біля входу в ваш будинок розміщений плакат про пробний перепис населення, або Ви знайшли інформаційну листівку в своїй поштовій скриньці.

У переписувача повинен мати посвідчення з голограмою, жилет з логотипом перепису на грудях і спині, а також паспорт. Громадянам належить дати відповіді на питання переписувача, а також заповнити анкету. Персональні дані, отримані під час проведення перепису населення, які не підлягатимуть поширенню, а будуть використовуватися тільки в статистичних цілях у зведеному знеособленому вигляді.


1 0

прес-служба Державної служби статистики України 
 відеосюжет Буча
Напечатать
 Інші новини по темі:
Пробний перепис населення в Києві і Бородянському районі

Пробний перепис населення в Києві і Бородянському районі

Суспільство
Бучанська ОТГ: Оголошено карантин щодо африканської чуми свиней

Бучанська ОТГ: Оголошено карантин щодо африканської чуми свиней

Буча та регіон
Буча, 19 грудня: Порядок денний 71 сесії БМР

Буча, 19 грудня: Порядок денний 71 сесії БМР

ВИКОНКОМ
Гостомель: Про добровільне об’єднання територіальних громад

Гостомель: Про добровільне об’єднання територіальних громад

Буча та регіон
Контроль над ЖЕКами переклали на плечі киян

Контроль над ЖЕКами переклали на плечі киян

Суспільство
Лист на сайт: Про долю села Мироцьке

Лист на сайт: Про долю села Мироцьке

Буча та регіон
Міські Програми, які знаходяться на виконанні

Міські Програми, які знаходяться на виконанні

Управління праці в місті Буча
Реформування СЕС

Реформування СЕС

Буча та регіон
Фонд громади Приірпіння інформує

Фонд громади Приірпіння інформує

Буча та регіон
Персональні дані внесені до Державного реєстру виборців

Персональні дані внесені до Державного реєстру виборців

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.