14 по 23 грудня в Україні стартує другий етап перепису населення (відео)

Другий раунд пробного перепису населення: з 14 по 23 грудня, відбудеться обхід переписувачами жителів на території проведення пробного перепису населення, - повідомили в прес-службі Державної служби статистики.

У переписувача повинен мати посвідчення з голограмою, жилет з логотипом перепису на грудях і спині, а також паспорт. Громадянам належить дати відповіді на питання переписувача, а також заповнити анкету. Персональні дані, отримані під час проведення перепису населення, які не підлягатимуть поширенню, а будуть використовуватися тільки в статистичних цілях у зведеному знеособленому вигляді.

Участь в пробного перепису візьмуть жителі частини Оболонського району міста Києва та ПІСКІВСЬКИЙ об'єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області.