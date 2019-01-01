Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Такі дзвінки шахраїв зафіксовано з телефонних номерів (095)068-22-97 та (044)221-00-27.

У разі таких випадків, просимо звертатись до підрозділів Національної поліції (за телефоном 102) та до ГУ ДПС у Київській області (200-37-93, 200-37-50).

[quote][/quote]Звертаємо увагу, що працівники ГУ ДПС у Київській області при здійсненні перевірок повинні мати при собі службове посвідчення, направлення та копію наказу на проведення перевірки, а також інші документи визначені Податковим кодексом України.Застерігаємо платників податків, що потрібно бути уважними, ретельно перевіряти інформацію та не дозволяти аферистам вводити себе в оману.