Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що продовжуються випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва ДПС Київської області вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки.
Такі дії є злочинними і кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація посадових осіб податкових органів.
Шановні платники! Для запобігання діяльності шахраїв просимо вас будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію, не піддаватись на їх провокації та ні за яких обставин не перераховувати кошти.
Звертаємо увагу, що працівники ГУ ДПС у Київській області при здійсненні перевірок повинні мати при собі службове посвідчення, направлення та копію наказу на проведення перевірки, а також інші документи визначені Податковим кодексом України.
Застерігаємо платників податків, що потрібно бути уважними, ретельно перевіряти інформацію та не дозволяти аферистам вводити себе в оману.
Про можливі шахрайські чи провокаційні дії «телефонних аферистів» просимо негайно інформувати:
Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка,2А, та за телефоном (04597) 60-026. ,або за телефоном Управління внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Київській області «гарячої лінії» (044) 246 23 55.
Такі дзвінки шахраїв зафіксовано з телефонних номерів (095)068-22-97 та (044)221-00-27.
Такі дії є злочинними і кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація посадових осіб податкових органів.
Шановні платники! Для запобігання діяльності шахраїв просимо вас будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію, не піддаватись на їх провокації та ні за яких обставин не перераховувати кошти.
У разі таких випадків, просимо звертатись до підрозділів Національної поліції (за телефоном 102) та до ГУ ДПС у Київській області (200-37-93, 200-37-50).[quote][/quote]
Звертаємо увагу, що працівники ГУ ДПС у Київській області при здійсненні перевірок повинні мати при собі службове посвідчення, направлення та копію наказу на проведення перевірки, а також інші документи визначені Податковим кодексом України.
Застерігаємо платників податків, що потрібно бути уважними, ретельно перевіряти інформацію та не дозволяти аферистам вводити себе в оману.
Про можливі шахрайські чи провокаційні дії «телефонних аферистів» просимо негайно інформувати:
Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка,2А, та за телефоном (04597) 60-026. ,або за телефоном Управління внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Київській області «гарячої лінії» (044) 246 23 55.