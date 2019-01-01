» » » Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!
  • Сьогодні, 14:31
  • 1 731
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що продовжуються випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва ДПС Київської області вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки.

Такі дзвінки шахраїв зафіксовано з телефонних номерів (095)068-22-97 та (044)221-00-27.



Такі дії є злочинними і кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація посадових осіб податкових органів.
Шановні платники! Для запобігання діяльності шахраїв просимо вас будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію, не піддаватись на їх провокації та ні за яких обставин не перераховувати кошти.
У разі таких випадків, просимо звертатись до підрозділів Національної поліції (за телефоном 102) та до ГУ ДПС у Київській області (200-37-93, 200-37-50).
[quote][/quote]

Звертаємо увагу, що працівники ГУ ДПС у Київській області при здійсненні перевірок повинні мати при собі службове посвідчення, направлення та копію наказу на проведення перевірки, а також інші документи визначені Податковим кодексом України.
Застерігаємо платників податків, що потрібно бути уважними, ретельно перевіряти інформацію та не дозволяти аферистам вводити себе в оману.

Про можливі шахрайські чи провокаційні дії «телефонних аферистів» просимо негайно інформувати:
Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка,2А, та за телефоном (04597) 60-026. ,або за телефоном Управління внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Київській області «гарячої лінії» (044) 246 23 55.
0 0

Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області 
 поліція податкова
Напечатать
 Інші новини по темі:
Поліція розшукує через Інтерпол шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Поліція розшукує через Інтерпол шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Буча та регіон
Ірпінська податкова інформує про випадки шахрайства

Ірпінська податкова інформує про випадки шахрайства

Публікації
Прокуратура Київщини попереджає про нову схему шахрайства

Прокуратура Київщини попереджає про нову схему шахрайства

Прокуратура м. Ірпеня
Податкова попереджає про випадки шахрайства

Податкова попереджає про випадки шахрайства

Повідомлення!
Податкова: Шахраї телефонують підприємцям

Податкова: Шахраї телефонують підприємцям

Публікації
Вимагають гроші для порятунку рідних? ДЗВОНІТЬ 102 !

Вимагають гроші для порятунку рідних? ДЗВОНІТЬ 102 !

статті
Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції

Публікації
Відділ по боротьбі з корупцією в ОДПС ДПА в Київській області застерігає

Відділ по боротьбі з корупцією в ОДПС ДПА в Київській області застерігає

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Повідомлення!
Робота по боротьбі з корупцією в органах ДПС

Робота по боротьбі з корупцією в органах ДПС

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.