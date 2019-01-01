Екопункти в Бучі, Ірпені, Бородянка, Гостомель.. Де приймають сортоване сміття

Оновлено список екопунктів де приймають сортоване сміття.

Що приймають у екопунктах:

- Макулатуру:

▪️ картон;

▪️ газети, шпулі;

▪️ архів (книжки, журнали, зошити, брошури);

- ПЕТ-пляшку (з-під пива і води, прозову);

- Скляну тару та склобій кольоровий;

- Плівку стрейч чисту, без домішок;

- Баночку алюмінієву з-під пива;

- Термоусадку без домішок (суху і чисту).

Графік роботи пунктів прийому вторинної сировини:

ІРПІНЬ

вул. Пісочна (за зупинкою автобуса № 395) –

вул. 9 лінія (район 3 школи) –

Перекрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –

Миру, 16 .

БУЧА

- вул. Вокзальна, 73 –

- вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –

ГОСТОМЕЛЬ

- вул. Свято-Покровська, б/н (базар) –

- вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –

БОРОДЯНКА

вул. Центральна (був. Леніна)

КОЦЮБИНСЬКЕ

вул. Залізнична, 2

ВОРЗЕЛЬ

Курортна, 17

(04597) 97162

Розділи сміття - збережи довкілля!



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УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ Інформує "Екологічне підприємство Рада"УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

У Бучі, відповідно до міської програми поводження з відходами, встановлені контейнери для роздільного збору сміття.

Користуватися контейнерами для роздільного збору можуть абсолютно всі.

Сортувати побутові відходи може кожен, потрібне лише бажання сортувати відходи.

Цій «корисній тарі» ми даємо друге життя (більше 25 підприємств України 🇺🇦 далі переробляють результати нашої роботи).ПН: 14-16; ВТ-ПТ: 9-16; СБ: 9-13; НД - вихіднийПН – вихідний; ВТ-ПТ: 10-16; СБ: 10-15; НД: 10-13ПН: 9-13; ВТ-ПТ: 9-16; СБ: 9-13; НД - вихіднийПН: 7-13; ВТ-ПТ: 7-15:30; СБ: 7-13; НД: 7-12ПН: 8-13; ВТ-ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13ПН: 13-16; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-13; НД - вихіднийПН: вихідний; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-13; НД - вихідний- територія базару –ПН: вихідний; ВТ-СБ: 7:30-14; НД – вихідний– тимчасово не працює (активно шукаємо заготівельника)ПН: 8-12; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний✅ Нове шосе, 3✅ Нове шосе, 5✅ Яблунська, 203 Б✅ Островського, 36✅ Б. Хмельницького, 10✅ Чкалова, 4✅ Польова, 24✅ Тарасівська, 12✅ Центральна, 39✅ Вокзальна, 129✅ Парк Булгакова✅ Склозаводська, 10✅ Полтавська, 6.