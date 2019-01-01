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Екопункти в Бучі, Ірпені, Бородянка, Гостомель.. Де приймають сортоване сміття

Оновлено список екопунктів де приймають сортоване сміття.



Що приймають у екопунктах:
- Макулатуру:
▪️ картон;
▪️ газети, шпулі;
▪️ архів (книжки, журнали, зошити, брошури);
- ПЕТ-пляшку (з-під пива і води, прозову);
- Скляну тару та склобій кольоровий;
- Плівку стрейч чисту, без домішок;
- Баночку алюмінієву з-під пива;
- Термоусадку без домішок (суху і чисту).

Все має бути чистеньке та сухе.Посортоване по позиціях.

Цій «корисній тарі» ми даємо друге життя (більше 25 підприємств України 🇺🇦 далі переробляють результати нашої роботи).

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Графік роботи пунктів прийому вторинної сировини:



ІРПІНЬ
вул. Пісочна (за зупинкою автобуса № 395) –


ПН: 14-16; ВТ-ПТ: 9-16; СБ: 9-13; НД - вихідний

вул. 9 лінія (район 3 школи) –


ПН – вихідний; ВТ-ПТ: 10-16; СБ: 10-15; НД: 10-13

Перекрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –


ПН: 9-13; ВТ-ПТ: 9-16; СБ: 9-13; НД - вихідний

Миру, 16 .



БУЧА
- вул. Вокзальна, 73 –


ПН: 7-13; ВТ-ПТ: 7-15:30; СБ: 7-13; НД: 7-12

- вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –


ПН: 8-13; ВТ-ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13

ГОСТОМЕЛЬ
- вул. Свято-Покровська, б/н (базар) –


ПН: 13-16; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-13; НД - вихідний

- вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –


ПН: вихідний; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-13; НД - вихідний

БОРОДЯНКА
вул. Центральна (був. Леніна)


- територія базару –
ПН: вихідний; ВТ-СБ: 7:30-14; НД – вихідний

КОЦЮБИНСЬКЕ
вул. Залізнична, 2


– тимчасово не працює (активно шукаємо заготівельника)

ВОРЗЕЛЬ
Курортна, 17


ПН: 8-12; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний

(04597) 97162
Розділи сміття - збережи довкілля!



Інформує "Екологічне підприємство Рада"
www.mpprada.com.ua
УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ


У Бучі, відповідно до міської програми поводження з відходами, встановлені контейнери для роздільного збору сміття.



✅ Нове шосе, 3
✅ Нове шосе, 5
✅ Яблунська, 203 Б
✅ Островського, 36
✅ Б. Хмельницького, 10
✅ Чкалова, 4
✅ Польова, 24
✅ Тарасівська, 12
✅ Центральна, 39
✅ Вокзальна, 129
✅ Парк Булгакова
✅ Склозаводська, 10
✅ Полтавська, 6.

Користуватися контейнерами для роздільного збору можуть абсолютно всі.
Сортувати побутові відходи може кожен, потрібне лише бажання сортувати відходи.


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сміття Буча Ірпінь Гостомель Бородянка
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