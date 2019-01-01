Екопункти в Бучі, Ірпені, Бородянка, Гостомель.. Де приймають сортоване сміття

Оновлено список екопунктів де приймають сортоване сміття.
Що приймають у екопунктах:⠀
- Макулатуру:
▪️ картон;
▪️ газети, шпулі;
▪️ архів (книжки, журнали, зошити, брошури);
- ПЕТ-пляшку (з-під пива і води, прозову);
- Скляну тару та склобій кольоровий;
- Плівку стрейч чисту, без домішок;
- Баночку алюмінієву з-під пива;
- Термоусадку без домішок (суху і чисту).
- Макулатуру:
▪️ картон;
▪️ газети, шпулі;
▪️ архів (книжки, журнали, зошити, брошури);
- ПЕТ-пляшку (з-під пива і води, прозову);
- Скляну тару та склобій кольоровий;
- Плівку стрейч чисту, без домішок;
- Баночку алюмінієву з-під пива;
- Термоусадку без домішок (суху і чисту).
Все має бути чистеньке та сухе.Посортоване по позиціях.
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Цій «корисній тарі» ми даємо друге життя (більше 25 підприємств України 🇺🇦 далі переробляють результати нашої роботи).
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Графік роботи пунктів прийому вторинної сировини:
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ІРПІНЬ
вул. Пісочна (за зупинкою автобуса № 395) –
ПН: 14-16; ВТ-ПТ: 9-16; СБ: 9-13; НД - вихідний
вул. 9 лінія (район 3 школи) –
ПН – вихідний; ВТ-ПТ: 10-16; СБ: 10-15; НД: 10-13
Перекрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –
ПН: 9-13; ВТ-ПТ: 9-16; СБ: 9-13; НД - вихідний
Миру, 16 .
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БУЧА
- вул. Вокзальна, 73 –
ПН: 7-13; ВТ-ПТ: 7-15:30; СБ: 7-13; НД: 7-12
- вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –
ПН: 8-13; ВТ-ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13
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ГОСТОМЕЛЬ
- вул. Свято-Покровська, б/н (базар) –
ПН: 13-16; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-13; НД - вихідний
- вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –
ПН: вихідний; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-13; НД - вихідний
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БОРОДЯНКА
вул. Центральна (був. Леніна)
- територія базару –
ПН: вихідний; ВТ-СБ: 7:30-14; НД – вихідний
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КОЦЮБИНСЬКЕ
вул. Залізнична, 2
– тимчасово не працює (активно шукаємо заготівельника)
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ВОРЗЕЛЬ
Курортна, 17
ПН: 8-12; ВТ-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний
(04597) 97162
Розділи сміття - збережи довкілля!
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Інформує "Екологічне підприємство Рада"
www.mpprada.com.ua
УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
www.mpprada.com.ua
УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
У Бучі, відповідно до міської програми поводження з відходами, встановлені контейнери для роздільного збору сміття.
✅ Нове шосе, 3
✅ Нове шосе, 5
✅ Яблунська, 203 Б
✅ Островського, 36
✅ Б. Хмельницького, 10
✅ Чкалова, 4
✅ Польова, 24
✅ Тарасівська, 12
✅ Центральна, 39
✅ Вокзальна, 129
✅ Парк Булгакова
✅ Склозаводська, 10
✅ Полтавська, 6.
Користуватися контейнерами для роздільного збору можуть абсолютно всі.
Сортувати побутові відходи може кожен, потрібне лише бажання сортувати відходи.
Сортувати побутові відходи може кожен, потрібне лише бажання сортувати відходи.