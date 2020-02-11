Жителів Гаврилівки та Тарасівщини запрошуються заключити договора на вивіз сміття

З 11.02.2020 представниками КП «Бучанське УЖКГ» буде проводитися заключення договорів на вивіз побутових відходів по вулицям згідно запропонованого графіку.

Вартість вивозу ТПВ 18,76 грн. з людини в місяць.

Крім того, ви маєте можливість заключити договір в приміщенні центру надання адміністративних послуг с.Гаврилівка або в КП «Бучанське УЖКГ» ( м. Буча вул. Енергетиків,2)

Телефон для довідок (04597) 48-5-12 відділ жкг Бучанської міської ради.