Памятка: Іксодовий кліщовий бореліоз (ІКБ) або Хвороба Лайма.

Видаляємо кліща

Порядок дій

1. Візьміть кліща якомога ближче до голівки– спеціальних пристроїв, що продаються в аптеках («ручка-ласо», щипці або гачок, причому вони нерідко комплектуються лупою для розглядання кліща і коробочкою, куди його можна покласти);– пінцета;– нитки (робиться петля, і кліщ затягується якомога ближче до голівки);– пальців (у гумових рукавичках або обгорнутих марлею).2. Плавно потягніть його вгору, можливо легке прокручування.3. Після вилучення ретельно промийте місце укусу мильною водою, висушіть і обробіть будь-якою спиртовмісною рідиною (розчин йоду, спирт, горілка, одеколон тощо).