Памятка: Іксодовий кліщовий бореліоз (ІКБ) або Хвороба Лайма.

Аномально тепла зима в цьому році сприятливо вплинула на розмноження кліщів, які переносять безліч небезпечних хвороб. Українці в соцмережах скаржаться, що всю зиму доводилося знаходити кліщів на тваринах, а з приходом перших теплих днів їх число просто зашкалює. Небезпечні комахи навіть стали заповзати в квартири.
Хвороба Лайма - це інфекційна хвороба, що передається людині кліщами. Збудником хвороби є спірохети роду Борелія.
Основний механізм інфікування людини – через укус зараженого кліща .
Тривалість інкубаційного періоду ІКБ найчастіше – 12 днів, максимально до 53 днів.
Основною клінічною ознакою хвороби Лайма є мігруюча еритема: Місце, куди вкусив кліщ, червоніє, і пляма постійно збільшується, іноді досягаючи 60 сантиметрів і навіть більше. Еритема зазвичай гаряча на дотик, болюча, часто супроводжується свербінням.
Можуть проявлятись ознаки хвороби, схожі з симптомами грипу: загальна слабкість, лихоманка, болі в м'язах, втома, біль у горлі.
Через кілька тижнів, вони зникають, а по закінченні місяця починаються перші симптоми ураження серця, суглобів, нервової системи.
Для хвороби характерна різноманітність ускладнень. Можуть виникати ураження серця (біль, неприємні відчуття в області серця, перебої серцевих скорочень, підвищене серцебиття, аритмія, біль у грудях, міокардит), мігруючі болі в кістках, м’язах, суглобах.
Кліщовий бореліоз може бути небезпечний при вагітності та привести до відторгнення плоду.
Пацієнт з хворобою Лайма безпечний для оточуючих, кліщовий бореліоз не передається від людини до людини.
Лише термінове звернення постраждалого від укусу до лікаря дозволяє оперативно визначити ефективні профілактичні та лікувальні заходи.
При укусі кліщем слід щонайшвидше звернутися до лікаря-інфекціоніста, а для зняття кліща з тіла людини - до травматолога чи хірурга!
У разі зняття з тіла людини живого, непошкодженого кліща, він поміщається на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд, який щільно закривається кришкою. Допускається зберігання кліщів до 2-х діб у прохолодному місці при температурі +4-6 С°.
Лікарем-інфекціоністом визначається необхідність лабораторного дослідження кліща на наявність борелій та готується направлення до відповідної лабораторії, в якому обов'язково зазначається інформація щодо дати та місця (території) нападу кліща, локалізації укусу на тілі постраждалого, дати зняття кліща.
Якщо ви все ж таки “підчепили” кліща, необхідно видалити його так, щоб мінімізувати ризик інфікування. Робити це потрібно обережно, щоб у разі пошкодження частинки паразита не потрапили в ранку, а також на руки і слизові оболонки того, хто видаляє.
1. Візьміть кліща якомога ближче до голівки за допомогою:
– спеціальних пристроїв, що продаються в аптеках («ручка-ласо», щипці або гачок, причому вони нерідко комплектуються лупою для розглядання кліща і коробочкою, куди його можна покласти);
– пінцета;
– нитки (робиться петля, і кліщ затягується якомога ближче до голівки);
– пальців (у гумових рукавичках або обгорнутих марлею).
2. Плавно потягніть його вгору, можливо легке прокручування.
3. Після вилучення ретельно промийте місце укусу мильною водою, висушіть і обробіть будь-якою спиртовмісною рідиною (розчин йоду, спирт, горілка, одеколон тощо).
Кліщ, який не підлягає дослідженню повинен бути негайно спалений чи залитий окропом.
Профілактика від нападу кліщів полягає в дотриманні заходів індивідуального захисту.
Найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів, або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами.
При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується одягатися в світлий одяг на довгий рукав, щільно прилягаючий до тіла , щоб було легше помітити повзаючих кліщів, одягати закрите взуття, голову слід покривати головним убором.
Вдома слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
При сумісному перебуванні на природі з хатніми тварини - їх теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання.
Хвороба Лайма - це інфекційна хвороба, що передається людині кліщами. Збудником хвороби є спірохети роду Борелія.
Епідемічна ситуація з іксодових кліщових бореліозів в Ірпінському регіоні є неблагополучною
Основний механізм інфікування людини – через укус зараженого кліща .
Тривалість інкубаційного періоду ІКБ найчастіше – 12 днів, максимально до 53 днів.
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Поради ветеринара: Бережіть тварин від кліщів
Поради ветеринара: Бережіть тварин від кліщів
Основною клінічною ознакою хвороби Лайма є мігруюча еритема: Місце, куди вкусив кліщ, червоніє, і пляма постійно збільшується, іноді досягаючи 60 сантиметрів і навіть більше. Еритема зазвичай гаряча на дотик, болюча, часто супроводжується свербінням.
Можуть проявлятись ознаки хвороби, схожі з симптомами грипу: загальна слабкість, лихоманка, болі в м'язах, втома, біль у горлі.
Через кілька тижнів, вони зникають, а по закінченні місяця починаються перші симптоми ураження серця, суглобів, нервової системи.
Для хвороби характерна різноманітність ускладнень. Можуть виникати ураження серця (біль, неприємні відчуття в області серця, перебої серцевих скорочень, підвищене серцебиття, аритмія, біль у грудях, міокардит), мігруючі болі в кістках, м’язах, суглобах.
Кліщовий бореліоз може бути небезпечний при вагітності та привести до відторгнення плоду.
Пацієнт з хворобою Лайма безпечний для оточуючих, кліщовий бореліоз не передається від людини до людини.
Лише термінове звернення постраждалого від укусу до лікаря дозволяє оперативно визначити ефективні профілактичні та лікувальні заходи.
При укусі кліщем слід щонайшвидше звернутися до лікаря-інфекціоніста, а для зняття кліща з тіла людини - до травматолога чи хірурга!
У разі зняття з тіла людини живого, непошкодженого кліща, він поміщається на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд, який щільно закривається кришкою. Допускається зберігання кліщів до 2-х діб у прохолодному місці при температурі +4-6 С°.
Лікарем-інфекціоністом визначається необхідність лабораторного дослідження кліща на наявність борелій та готується направлення до відповідної лабораторії, в якому обов'язково зазначається інформація щодо дати та місця (території) нападу кліща, локалізації укусу на тілі постраждалого, дати зняття кліща.
Видаляємо кліща
Якщо ви все ж таки “підчепили” кліща, необхідно видалити його так, щоб мінімізувати ризик інфікування. Робити це потрібно обережно, щоб у разі пошкодження частинки паразита не потрапили в ранку, а також на руки і слизові оболонки того, хто видаляє.
Порядок дій
1. Візьміть кліща якомога ближче до голівки за допомогою:
– спеціальних пристроїв, що продаються в аптеках («ручка-ласо», щипці або гачок, причому вони нерідко комплектуються лупою для розглядання кліща і коробочкою, куди його можна покласти);
– пінцета;
– нитки (робиться петля, і кліщ затягується якомога ближче до голівки);
– пальців (у гумових рукавичках або обгорнутих марлею).
2. Плавно потягніть його вгору, можливо легке прокручування.
3. Після вилучення ретельно промийте місце укусу мильною водою, висушіть і обробіть будь-якою спиртовмісною рідиною (розчин йоду, спирт, горілка, одеколон тощо).
Кліщ, який не підлягає дослідженню повинен бути негайно спалений чи залитий окропом.
Профілактика від нападу кліщів полягає в дотриманні заходів індивідуального захисту.
Найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів, або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами.
При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується одягатися в світлий одяг на довгий рукав, щільно прилягаючий до тіла , щоб було легше помітити повзаючих кліщів, одягати закрите взуття, голову слід покривати головним убором.
Вдома слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
При сумісному перебуванні на природі з хатніми тварини - їх теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання.