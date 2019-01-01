С Международным женским днём – 8 марта!

Уважаемая прекрасная половина нашей планеты, от всей души поздравляем Вас с замечательным праздником года – Женским днём 8 марта.
Только с этого дня, наконец-то, начинается Новый год и к каждому из нас приходит весна. Именно Вы приносите в наш мир весну, стремление к лучшему, любовь. Именно Вы делаете этот мир сильнее.
Желем Вам Щастя, Здоровья, Удачи, Любви и верного спутника на вашем пути.
В такой важный день сложно найти слова, в которые можно уместить поздравления, пожелания и любовь, но у каждого из нас есть самая дорогая женщина – Мама, которую мы любим и уважаем всю свою жизнь. С лучшими пожеланиями для мам от Скрябина звучит эта чудесная песня..
Удачи Вам, милые женщины!