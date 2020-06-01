Розклад руху електропоїздів: Київ Буча Ірпінь Коростень від 1 червня 2020 року

Не для комерційного використання!
Актуальний розклад з 2 червня 2020 року
Розклад з 8 грудня 2019 року
|БУЧА -->> КИЇВ
|БУЧА -->> КОРОСТЕНЬ
|НА КИЇВ
|НА КОРОСТЕНЬ
Тетерів - Буча - Київ <=> Київ - Буча - Тетерів
Тетерів - Буча - Ірпінь - Київ
Київ - Ірпінь - Буча - Тетерів
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Будьте уважні, в розкладі можливі зміни та корегування.
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Інформація для пасажирів:
Бучанський Інтернет портал не несе відповідальності за зміни в розкладі руху приміських та пасажирських поїздів, та не має жодних технічних можливостей, щоб вносити зміни в графік руху поїздів за Вашими проханнями. Всі Ваші скарги та побажання стосовно розкладу надсилайте виключно до адміністрації Південно-Західної залізниці!
Бучанський Інтернет портал не несе відповідальності за зміни в розкладі руху приміських та пасажирських поїздів, та не має жодних технічних можливостей, щоб вносити зміни в графік руху поїздів за Вашими проханнями. Всі Ваші скарги та побажання стосовно розкладу надсилайте виключно до адміністрації Південно-Західної залізниці!
Довідкова служба Київської дирекції залізничних перевезень: (044) 503-70-05.
Адміністрація Бучанського сайту інформує, що даний розклад публікується безкоштовно для вільного користування кожного.
Комерційне використання (продаж) - не підтримується в будь-якому вигляді.
Комерційне використання (продаж) - не підтримується в будь-якому вигляді.
Всі скарги та пропозиції що стосуються розкладу електропоїздів надсилайте безпосередньо на адресу: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6, ДТГО Південно-Західна залізниця.