Розклад руху електропоїздів: Київ Буча Ірпінь Коростень від 1 червня 2020 року

Не для комерційного використання!

Актуальний розклад з 2 червня 2020 року

Розклад з 8 грудня 2019 року

БУЧА -->> КИЇВ БУЧА -->> КОРОСТЕНЬ





НА КИЇВ НА КОРОСТЕНЬ









Тетерів - Буча - Київ <=> Київ - Буча - Тетерів

Інформація для пасажирів:

Бучанський Інтернет портал не несе відповідальності за зміни в розкладі руху приміських та пасажирських поїздів, та не має жодних технічних можливостей, щоб вносити зміни в графік руху поїздів за Вашими проханнями. Всі Ваші скарги та побажання стосовно розкладу надсилайте виключно до адміністрації Південно-Західної залізниці!

Адміністрація Бучанського сайту інформує, що даний розклад публікується безкоштовно для вільного користування кожного.

Комерційне використання (продаж) - не підтримується в будь-якому вигляді.

Всі скарги та пропозиції що стосуються розкладу електропоїздів надсилайте безпосередньо на адресу: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6, ДТГО Південно-Західна залізниця.

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