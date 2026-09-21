Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт для свердловини
  • 21 вересня 2026
  • 41
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт для свердловини

На свердловині в мікрорайоні Склозавод у Бучі встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт із системою накопичення енергії. Вона забезпечуватиме роботу свердловини під час відключень і допоможе зменшити витрати громади.
Проєкт профінансували нідерландські партнери за підтримки благодійного фонду «Лінія життя».
Також для каналізаційно-насосної станції Бучі отримали два інвертори потужністю 100 кВт кожен і 20 акумуляторів від Helvetas Ukraine та ГО «ДЕСПРО».
Обладнання вже встановлюють.
Про це повідомив в телеграм-каналі Бучанський міський голова
 Федорук Анатолій Петрович, ВІЙНА, фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Анатолій Федорук: У Бучанській громаді запрацювала когенераційна установка потужністю 2,5 МВт

Анатолій Федорук: У Бучанській громаді запрацювала когенераційна установка потужністю 2,5 МВт

Буча та регіон
У Бучі запрацює когенераційна установка потужністю 2,5 мегавати

У Бучі запрацює когенераційна установка потужністю 2,5 мегавати

Буча та регіон
У Бучанській громаді монтують сонячні електростанції

У Бучанській громаді монтують сонячні електростанції

Буча та регіон
В Ірпені запустили першу в Україні газотурбінну станцію потужністю 1 МВт

В Ірпені запустили першу в Україні газотурбінну станцію потужністю 1 МВт

Буча та регіон
У Бучі відкриють ще одну амбулаторію

У Бучі відкриють ще одну амбулаторію

Буча та регіон
В центрі Бучі вдновлюється водопостачання. Ще дві свердловини ремонтують

В центрі Бучі вдновлюється водопостачання. Ще дві свердловини ремонтують

Буча та регіон
Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Буча та регіон
Буча: До кінця року обіцяють побудувати нову станцію очищення води на Тарасівській

Буча: До кінця року обіцяють побудувати нову станцію очищення води на Тарасівській

Буча та регіон
Переоснащення центральної каналізаційно-насосної станції в Ірпені

Переоснащення центральної каналізаційно-насосної станції в Ірпені

Буча та регіон
Камеру фіксації правопорушень дорожнього руху встановили в Романівці

Камеру фіксації правопорушень дорожнього руху встановили в Романівці

Буча та регіон
Бучанська громада — запустили мобільний застосунок MISTO

Бучанська громада — запустили мобільний застосунок MISTO

Буча та регіон
Питна вода: Буча, Склозавод, Ворзель, Ірпінь, Гостомель

Питна вода: Буча, Склозавод, Ворзель, Ірпінь, Гостомель

Буча та регіон
В Гаврилівці побудовано нову модульну котельню

В Гаврилівці побудовано нову модульну котельню

Буча та регіон
Корейська державна компанія K-water допоможе у розбудові системи водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді

Корейська державна компанія K-water допоможе у розбудові системи водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді

Буча та регіон
Завдяки корейським партнерам у Бучі завершать будівництво дитячого садочка

Завдяки корейським партнерам у Бучі завершать будівництво дитячого садочка

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар