У Бучі встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт для свердловини

На свердловині в мікрорайоні Склозавод у Бучі встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт із системою накопичення енергії. Вона забезпечуватиме роботу свердловини під час відключень і допоможе зменшити витрати громади.

Проєкт профінансували нідерландські партнери за підтримки благодійного фонду «Лінія життя».

Також для каналізаційно-насосної станції Бучі отримали два інвертори потужністю 100 кВт кожен і 20 акумуляторів від Helvetas Ukraine та ГО «ДЕСПРО».

Обладнання вже встановлюють.

Про це повідомив в телеграм-каналі Бучанський міський голова