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  • 21 вересня 2026
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Часткова компенсація за санаторно-курортне лікування: хто може отримати?

Мешканці Бучанської громади, віднесені до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть отримати часткову компенсацію витрат на самостійне санаторно-курортне лікування.
Підтримка передбачена для осіб, які задекларували або зареєстрували місце проживання чи перебування на Київщині та пройшли лікування в санаторно-курортному закладі області, що має ліцензію на медичну практику.
Розмір компенсації – до 9 018 грн на одну особу на рік, залежно від фактичних витрат. Виплата здійснюється в межах передбачених бюджетних коштів.
Перелік необхідних документів та інформація про порядок звернення на інфографіці.
За додатковими роз’ясненнями звертайтеся до Управління соціальної політики Бучанської міської ради.




Прес-служба Бучанської міської ради 
 ЧАЕС, субсидії, Бучанський район
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