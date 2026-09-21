Часткова компенсація за санаторно-курортне лікування: хто може отримати?

Мешканці Бучанської громади, віднесені до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть отримати часткову компенсацію витрат на самостійне санаторно-курортне лікування.

Підтримка передбачена для осіб, які задекларували або зареєстрували місце проживання чи перебування на Київщині та пройшли лікування в санаторно-курортному закладі області, що має ліцензію на медичну практику.

Розмір компенсації – до 9 018 грн на одну особу на рік, залежно від фактичних витрат. Виплата здійснюється в межах передбачених бюджетних коштів.

Перелік необхідних документів та інформація про порядок звернення на інфографіці.

За додатковими роз’ясненнями звертайтеся до Управління соціальної політики Бучанської міської ради.











