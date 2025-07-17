Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » Польща з 1 листопада змінить умови розміщення біженців з України
  • 17 липня 2025
  • 6
  • 0
+aA | -Aa 

Польща з 1 листопада змінить умови розміщення біженців з України

Уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для воєнних мігрантів з України.
Від 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп.
Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.
Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений,
— сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

Сьогодні понад половина мешканців центрів колективного розміщення доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в центрі, розповіла Йоанна Баханек, речниця мазовецького воєводи.

«Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті», — пояснила вона.

Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма «Разом до незалежності». Кошти ЄС будуть призначені на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Наприклад, у центрах колективного розміщення у Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3000 осіб. Доступних місць ще понад 1000.
IAR/Т.А. 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
13 листопада у Бучі відбудеться відкритий урок польської мови

13 листопада у Бучі відбудеться відкритий урок польської мови

Буча та регіон
Навчальний проект «Разом для розвитку»

Навчальний проект «Разом для розвитку»

города Украины
Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Буча та регіон
До каталогу підприємств додані підприємства

До каталогу підприємств додані підприємства

Каталог підприємств
Українці можуть втратити право на державну допомогу в Польщі

Українці можуть втратити право на державну допомогу в Польщі

законодавтство
28 листопада, Ворзель: Безкоштовний прийом психологів, лікарів гінекологів, лікарів УЗД

28 листопада, Ворзель: Безкоштовний прийом психологів, лікарів гінекологів, лікарів УЗД

Буча та регіон
"Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Ірпінь"

"Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Ірпінь"

Ірпінський вісник
У Польщі запроваджують нові правила працевлаштування для іноземців

У Польщі запроваджують нові правила працевлаштування для іноземців

Суспільство
Умови придбання ОВДП "Військові"

Умови придбання ОВДП "Військові"

Публікації
Ціна оформлення паспортів від 1 січня 2025 року в Україні

Ціна оформлення паспортів від 1 січня 2025 року в Україні

Суспільство
Укрпошта: Посилка з Польщі стане дешевше

Укрпошта: Посилка з Польщі стане дешевше

Суспільство
8 червня, Буча: Міжнародний футбол

8 червня, Буча: Міжнародний футбол

спортивні новини
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

статті
У гостях місто-побратим Тушин

У гостях місто-побратим Тушин

Бучанські новини
14-18 листопада приймають заявки від мешканців Бучі на отримання грошової допомоги

14-18 листопада приймають заявки від мешканців Бучі на отримання грошової допомоги

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар