Польща з 1 листопада змінить умови розміщення біженців з України

Від 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп.

Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений,

— сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

Сьогодні понад половина мешканців центрів колективного розміщення доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в центрі, розповіла Йоанна Баханек, речниця мазовецького воєводи.«Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті», — пояснила вона.Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма «Разом до незалежності». Кошти ЄС будуть призначені на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.Наприклад, у центрах колективного розміщення у Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3000 осіб. Доступних місць ще понад 1000.