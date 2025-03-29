Щеплення домашніх тварин: Графік проведення подвірних обходів в населених пунктах Бучанського, Фастівського та Обухівського районів

Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини ділиться графіком проведення подвірних обходів в населених пунктах Бучанського, Фастівського та Обухівського районів з метою здійснення профілактичних щеплень домашніх тварин (котів та собак) проти сказу:

📍31.03.2025:- с. Тарасівка (вул. Ярова, вул. Зелена)📍01.04.2025:- с. Жорнівка- смт Гостомель (вул. Чумацький Шлях 8, на розі, вул. Садова та вул. Папулова(майданчик для зупинки громадського транспорту, з 10:00 до 13:00), вул. Мирна 10-12(майданчик з твердим покриттям, з 13:00 до 15:30), вул. Свято-Покровська 71, ветлікарня (з 09:00 до 17:00)- с. Білогородка (після 15:00)- с. Шевченкове (після 15:00)- м. Буча (вул. Яблунська)- с. П.П.Борщагівка (вул. Лобановського, вул. Чкалова, вул. Пушкіна)📍02.04.2025:- с. Горенка (вул. І.Франка 125-а, біля адмінбудівлі (з 10:00 до 13:00))- м. Ірпінь (вул. Лісна, вул. Літературна, вул. Сімʼї Шкарівських, вул. М.Руденка, з 11:00 до 12:00)- с. Крюківщина (вул. Котирла, вул. Мічуріна, пров. Південний)- с. Бузова📍03.04.2025:- с. Мощун (вул. Вишнева 2, майданчик біля клубу, з 10:00 до 14:00📍04.04.2025:- м. Боярка