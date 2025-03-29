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  • 29 березня 2025
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Щеплення домашніх тварин: Графік проведення подвірних обходів в населених пунктах Бучанського, Фастівського та Обухівського районів

Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини ділиться графіком проведення подвірних обходів в населених пунктах Бучанського, Фастівського та Обухівського районів з метою здійснення профілактичних щеплень домашніх тварин (котів та собак) проти сказу:



📍31.03.2025:
- с. Тарасівка (вул. Ярова, вул. Зелена)

📍01.04.2025:
- с. Жорнівка
- смт Гостомель (вул. Чумацький Шлях 8, на розі, вул. Садова та вул. Папулова(майданчик для зупинки громадського транспорту, з 10:00 до 13:00), вул. Мирна 10-12(майданчик з твердим покриттям, з 13:00 до 15:30), вул. Свято-Покровська 71, ветлікарня (з 09:00 до 17:00)
- с. Білогородка (після 15:00)
- с. Шевченкове (після 15:00)
- м. Буча (вул. Яблунська)
- с. П.П.Борщагівка (вул. Лобановського, вул. Чкалова, вул. Пушкіна)

📍02.04.2025:
- с. Горенка (вул. І.Франка 125-а, біля адмінбудівлі (з 10:00 до 13:00))
- м. Ірпінь (вул. Лісна, вул. Літературна, вул. Сімʼї Шкарівських, вул. М.Руденка, з 11:00 до 12:00)
- с. Крюківщина (вул. Котирла, вул. Мічуріна, пров. Південний)
- с. Бузова

📍03.04.2025:
- с. Мощун (вул. Вишнева 2, майданчик біля клубу, з 10:00 до 14:00

📍04.04.2025:
- м. Боярка
Бучанський район
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