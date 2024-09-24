Буча новини міста, Буча сайт » «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка запрошує на благодійний концерт у Бучі
  • 24 вересня 2024
  • 24
  • 0
+aA | -Aa 

«Воплі Відоплясова» Олег Скрипка запрошує на благодійний концерт у Бучі

«Воплі Відоплясова» Олег Скрипка запрошує на благодійний концерт у БучіЛегенда українського року та соліст гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка запрошує на благодійний концерт у Бучі!
Це унікальна можливість не лише насолодитися живим виступом культового гурту, але й підтримати українських захисників.

Усі зібрані кошти підуть на придбання комплексу радіоелектронної боротьби для 101-ої бригади Збройних Сил України.

27 вересня, початок о 19:00.
Бучанський міський парк (Літній театр).

Замовляйте квитки за посиланням >>


Це шанс долучитися до доброї справи та зарядитися позитивом від легендарного гурту. Разом ми сильніші!
 Буча, афіша
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Буча, 12 вересня Концерт гурту ЛЯПИС*98

Буча, 12 вересня Концерт гурту ЛЯПИС*98

Буча та регіон
Вишневе : рок-концерт на честь гурту "ПРОТИ НОЧІ"

Вишневе : рок-концерт на честь гурту "ПРОТИ НОЧІ"

головна
6 грудня "Уваровський дім" запрошує на концерт камерної музики

6 грудня "Уваровський дім" запрошує на концерт камерної музики

Уваровський дім
З днем народження, Буча!

З днем народження, Буча!

Буча та регіон
10 травня, «Уваровський дім» запрошує на концерт

10 травня, «Уваровський дім» запрошує на концерт

Уваровський дім
Хендмейд фест!

Хендмейд фест!

Буча та регіон
Eclipse на фестивалі «Фортеця»

Eclipse на фестивалі «Фортеця»

Молодіжне слово
Гостомель запрошує відсвяткувати День молоді (26 червня)

Гостомель запрошує відсвяткувати День молоді (26 червня)

Буча та регіон
8 червня, м. Буча: Міжнародний мистецький фестиваль «О-FEST»

8 червня, м. Буча: Міжнародний мистецький фестиваль «О-FEST»

Буча та регіон
27 грудня, Ворзель: "Уваровський дім" запрошує на новорічний концерт

27 грудня, Ворзель: "Уваровський дім" запрошує на новорічний концерт

Уваровський дім
Російське посольство знайшло місцеві таланти до св'яткування 9 травня

Російське посольство знайшло місцеві таланти до св'яткування 9 травня

Уваровський дім
28 червня, м. Буча: Фестиваль «Прем’єра Пісні» радо запрошує!

28 червня, м. Буча: Фестиваль «Прем’єра Пісні» радо запрошує!

Буча та регіон
7 вересня: с.м.т Коцюбинське запрошує на свято селища!

7 вересня: с.м.т Коцюбинське запрошує на свято селища!

Буча та регіон
План проведення заходів 8-9 травня, м. Буча

План проведення заходів 8-9 травня, м. Буча

Бучанські новини
27 вересня: День відкритих дверей в Бучанському центрі освіти дорослих

27 вересня: День відкритих дверей в Бучанському центрі освіти дорослих

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар