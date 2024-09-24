Легенда українського року та соліст гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка запрошує на благодійний концерт у Бучі!
Це унікальна можливість не лише насолодитися живим виступом культового гурту, але й підтримати українських захисників.
Усі зібрані кошти підуть на придбання комплексу радіоелектронної боротьби для 101-ої бригади Збройних Сил України.
27 вересня, початок о 19:00.
Бучанський міський парк (Літній театр).
Замовляйте квитки за посиланням >>
Це шанс долучитися до доброї справи та зарядитися позитивом від легендарного гурту. Разом ми сильніші!
Це унікальна можливість не лише насолодитися живим виступом культового гурту, але й підтримати українських захисників.
Усі зібрані кошти підуть на придбання комплексу радіоелектронної боротьби для 101-ої бригади Збройних Сил України.
27 вересня, початок о 19:00.
Бучанський міський парк (Літній театр).
Замовляйте квитки за посиланням >>
Це шанс долучитися до доброї справи та зарядитися позитивом від легендарного гурту. Разом ми сильніші!