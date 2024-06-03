Безкоштовний прийом психологів+гінекологів у Бучі 6 червня

Фонд сім'ї Андреєвих організовує Безкоштовний прийом психологів+гінекологів (мамологів)+лікарів УЗД. Також консультації для вагітних.

📌 Бучанська амбулаторія #3, м.Буча, вул.Склозаводська, 7.Отримайте безкоштовне професійне медичне обстеження:🔸УЗД органів малого тазу🔸кольпоскопію🔸цитологію🔸своєчасну діагностику захворювань🔸консультації щодо репродуктивного здоров'я та планування сім'ї🔸консультації фахових психологівПрийом будуть вести психологи проєкту Assisto та лікарі від 2 пологового будинку міста Києва у межах проєкту Crisis Response Fund for Ukraine за підтримки наших поважних закордонних партнерів Women for Women International та Zene za Zene International, а також за сприяння Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.🟢Потрапити на прийом можна за попереднім записом!📲Телефон для запису на безкоштовний прийом до лікаря: +38 067 326 81 73