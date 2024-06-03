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  • Сьогодні, 11:27
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Безкоштовний прийом психологів+гінекологів у Бучі 6 червня

Фонд сім'ї Андреєвих організовує Безкоштовний прийом психологів+гінекологів (мамологів)+лікарів УЗД. Також консультації для вагітних.




У четвер, 6 червня, спеціалісти приймуть жінок за адресою:
📌 Бучанська амбулаторія #3, м.Буча, вул.Склозаводська, 7.

Отримайте безкоштовне професійне медичне обстеження:
🔸УЗД органів малого тазу
🔸кольпоскопію
🔸цитологію
🔸своєчасну діагностику захворювань
🔸консультації щодо репродуктивного здоров'я та планування сім'ї
🔸консультації фахових психологів

Прийом будуть вести психологи проєкту Assisto та лікарі від 2 пологового будинку міста Києва у межах проєкту Crisis Response Fund for Ukraine за підтримки наших поважних закордонних партнерів Women for Women International та Zene za Zene International, а також за сприяння Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.

🟢Потрапити на прийом можна за попереднім записом!
📲Телефон для запису на безкоштовний прийом до лікаря: +38 067 326 81 73
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
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