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  • 23 травня 2024
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Режим свiтломаскування на територiї Гостомельської громади до 1 червня

До уваги мешканців Гостомельської громади!
Гостомельська селищна військова адміністрація з питань техногенно-екологiчної безпеки вводить режим свiтломаскування на територiї Гостомельської громади у період з 24.05.2024 до 01.10.2024.

👉 Режим світломаскування вулиць діятиме з 21:00 до 24:00 щоденно.

Дане рішення запроваджено через посилення обстрілів обʼєктів критичної інфраструктури України, зокрема - обʼєктiв електроенергетики (електричних станцiй, електричних пiдстанцiй, електромереж, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України).
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