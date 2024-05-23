Режим свiтломаскування на територiї Гостомельської громади до 1 червня

Гостомельська селищна військова адміністрація з питань техногенно-екологiчної безпеки вводить режим свiтломаскування на територiї Гостомельської громади у період з 24.05.2024 до 01.10.2024.
👉 Режим світломаскування вулиць діятиме з 21:00 до 24:00 щоденно.
Дане рішення запроваджено через посилення обстрілів обʼєктів критичної інфраструктури України, зокрема - обʼєктiв електроенергетики (електричних станцiй, електричних пiдстанцiй, електромереж, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України).