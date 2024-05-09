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  • 9 травня 2024
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Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді

Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді.

Буча:
🔸вул. Антонія Михайловського – 12.05;
🔸вул. Депутатська – 11.05;
🔸вул. Яблунська – 12.05.

Ворзель:
🔸вул. Семеніївська – 12.05.

Бабинці:
🔸вул. Заводська, Кооперативна, Івана Франка, пров. Шевченка – 12.05.

Здвижівка:
🔸вул. Лісова – 12.05;
🔸Нове кладовище – 11.05.

Блиставиця:
🔸вул. Полянського, – 11.05.

Гаврилівка:
🔸вул. Промислова – 11.05.

Синяк:
🔸вул. Молодіжна, Київська – 12.05.

Вороньківка:
🔸вул. Кудрявцева – 12.05.

Раківка:
🔸вул. Гагаріна – 12.05.

Мироцьке:
🔸вул. Шевченка – 12.05.

Буда-Бабинецька:
🔸вул. Травнева – 12.05.

Луб'янка:
🔸вул. Кравця – 11.05, 12.05.

Тарасівщина:
🔸вул. Федорова – 11.05, 12.05.

Закликаємо жителів громади утриматися від покладання пластикових квітів та вінків на кладовищах, адже це наносить велику шкоду навколишньому середовищу.
КП Бучасервіс інформує 
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