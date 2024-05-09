Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді.



Буча:

🔸вул. Антонія Михайловського – 12.05;

🔸вул. Депутатська – 11.05;

🔸вул. Яблунська – 12.05.



Ворзель:

🔸вул. Семеніївська – 12.05.



Бабинці:

🔸вул. Заводська, Кооперативна, Івана Франка, пров. Шевченка – 12.05.



Здвижівка:

🔸вул. Лісова – 12.05;

🔸Нове кладовище – 11.05.



Блиставиця:

🔸вул. Полянського, – 11.05.



Гаврилівка:

🔸вул. Промислова – 11.05.



Синяк:

🔸вул. Молодіжна, Київська – 12.05.



Вороньківка:

🔸вул. Кудрявцева – 12.05.



Раківка:

🔸вул. Гагаріна – 12.05.



Мироцьке:

🔸вул. Шевченка – 12.05.



Буда-Бабинецька:

🔸вул. Травнева – 12.05.



Луб'янка:

🔸вул. Кравця – 11.05, 12.05.



Тарасівщина:

🔸вул. Федорова – 11.05, 12.05.



Закликаємо жителів громади утриматися від покладання пластикових квітів та вінків на кладовищах, адже це наносить велику шкоду навколишньому середовищу.