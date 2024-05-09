Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді.

Буча:
🔸вул. Антонія Михайловського – 12.05;
🔸вул. Депутатська – 11.05;
🔸вул. Яблунська – 12.05.
Ворзель:
🔸вул. Семеніївська – 12.05.
Бабинці:
🔸вул. Заводська, Кооперативна, Івана Франка, пров. Шевченка – 12.05.
Здвижівка:
🔸вул. Лісова – 12.05;
🔸Нове кладовище – 11.05.
Блиставиця:
🔸вул. Полянського, – 11.05.
Гаврилівка:
🔸вул. Промислова – 11.05.
Синяк:
🔸вул. Молодіжна, Київська – 12.05.
Вороньківка:
🔸вул. Кудрявцева – 12.05.
Раківка:
🔸вул. Гагаріна – 12.05.
Мироцьке:
🔸вул. Шевченка – 12.05.
Буда-Бабинецька:
🔸вул. Травнева – 12.05.
Луб'янка:
🔸вул. Кравця – 11.05, 12.05.
Тарасівщина:
🔸вул. Федорова – 11.05, 12.05.
Закликаємо жителів громади утриматися від покладання пластикових квітів та вінків на кладовищах, адже це наносить велику шкоду навколишньому середовищу.