У Бучі перекрили рух транспорту на декількох вулицях

Від 5 січня з 10:30 по 18:00 та 16 січня з 08:00 по 18:00 буде перекрито проїзну частину вулиці Захисників України (раніше – вулиця Вокзальна) та вулиці Шевченка на відрізках:🔸від вулиці Володимира Ковальського (раніше – вулиця Пушкінська) до вулиці Антонія Михайловського;🔸від провулка Шевченка до вулиці Леха Качинського.Об’їхати ці відрізки доріг можна по вулиці Володимира Ковальського – вулиці Леха Качинського – вулиці Антонія Михайловського.Перекриття руху повʼязане з частковим демонтажем об’єкта, яке було пошкоджено внаслідок російської агресії.