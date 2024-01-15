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  • 15 січня 2024
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У Бучі перекрили рух транспорту на декількох вулицях

Від 5 січня з 10:30 по 18:00 та 16 січня з 08:00 по 18:00 буде перекрито проїзну частину вулиці Захисників України (раніше – вулиця Вокзальна) та вулиці Шевченка на відрізках:

🔸від вулиці Володимира Ковальського (раніше – вулиця Пушкінська) до вулиці Антонія Михайловського;
🔸від провулка Шевченка до вулиці Леха Качинського.

Об’їхати ці відрізки доріг можна по вулиці Володимира Ковальського – вулиці Леха Качинського – вулиці Антонія Михайловського.

Перекриття руху повʼязане з частковим демонтажем об’єкта, яке було пошкоджено внаслідок російської агресії.

Бучанська міська рада 
 Буча, вокзал
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