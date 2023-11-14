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ДЕНЬ ДОНОРА, у Ворзелі 15 листопада

🩸Адреса: Ворзель, вул. Європейська, 4. (Приміщення Ворзельської амбулаторії)
з 9:00 до 15:00
Запис за номером:
+380673981885
Лінія для запису працює сьогодні, а також в понеділок та вівторок з 8.00 до 16.00

Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день
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ДЕНЬ ДОНОРА, Ворзель
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