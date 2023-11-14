ДЕНЬ ДОНОРА, у Ворзелі 15 листопада

🩸Адреса: Ворзель, вул. Європейська, 4. (Приміщення Ворзельської амбулаторії)
з 9:00 до 15:00
Запис за номером:
+380673981885
Лінія для запису працює сьогодні, а також в понеділок та вівторок з 8.00 до 16.00
Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день
з 9:00 до 15:00
Запис за номером:
+380673981885
Лінія для запису працює сьогодні, а також в понеділок та вівторок з 8.00 до 16.00
Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день