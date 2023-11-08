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  • Учора, 09:09
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Перелік відкритихі вакансій у школах Бучанської громади, та медичного закладу

Бучанська міська рада інформує про відкриті вакансії у школах громади:



Бучанська школа №1 шукає:
🔸вчителя початкових класів (2 ставки)
🔸практичного психолога (0,5 ставки)
🔸соціального педагога (0,5 ставки)
🔸асистента вихователя ГПД (1 ставка)
🔸медсестру
🔸бухгалтера
+380939889182 – директор, Ольга Мохненко.
+380631625601 – приймальня.

Бучанська гімназія № 2 шукає:
🔸асистента вчителя - 1 ставка
+380661807089 – директор, Ірина Марченко.

Бучанський ліцей №3 шукає:
🔸практичного психолога (1 ставка)
🔸вчителя математики (1 ставка)
🔸соціального педагога (1 ставка)
🔸вчителя хімії (1 ставка)
🔸асистента вчителя (3 ставки)
🔸медсестру (1 ставка)
🔸прибиральницю службових приміщень (1 ставка)
🔸двірника (1 ставка)
+380667876276 – директор, Любов Морозенко.

Бучанська початкова школа №11 шукає:
🔸практичного психолога
🔸соціального педагога
🔸асистента вчителя
🔸вчителя початкових класів
🔸вихователя ГПД
+380937330103

Бучанський центр позашкільної роботи імені Андрія Куцевалова шукає:
🔸культорганізатора - 1 ставка
+380988672667 – директор, Ігор Юрійович.

Луб'янська гімназія №7 шукає:
🔸асистента вчителя
+380673451432 – директор, Олексій Гулеватий.

Мироцька гімназія 12 шукає:
🔸інженера-електроніка (1 ставка)
+380674088968 – директор Олена Гриценко.

Синяківський ліцей N15 шукає:
🔸Математика - 5 год.,
🔸Англійська мова- 6,5 год.
+380967656119 – директор Валентина Миколаївна.

Бабинецький школа N13 шукає:
🔸Практичного психолога - 1 ставка.
🔸Робітника по обслуговуванню - 1 ставка.
+380679325931 – приймальня.

Школа №6 у Блиставиці шукає:
🔸Практичного психолога(0.5 ставки )
🔸Соціального педагога (0.5 ставки)
+380977693864 – директор Вікторія Олександрівна.

Вакансії для медиків у Бучанській громаді.



Колектив «Бучанського консультативно-діагностичного центру» запрошує до своєї команди лікарів таких спеціаліностей:

🔸лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини;
🔸лікаря-кардіолога;
🔸лікаря-гастроентеролога;
🔸лікаря-офтальмолога;
🔸лікаря-психіатра;
🔸лікаря УЗД;
🔸акушерку.

Уся додаткова інформація щодо вакансій за телефоном:
+380984201311
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