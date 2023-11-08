Перелік відкритихі вакансій у школах Бучанської громади, та медичного закладу

Бучанська міська рада інформує про відкриті вакансії у школах громади:

Вакансії для медиків у Бучанській громаді.

Бучанська школа №1 шукає:🔸вчителя початкових класів (2 ставки)🔸практичного психолога (0,5 ставки)🔸соціального педагога (0,5 ставки)🔸асистента вихователя ГПД (1 ставка)🔸медсестру🔸бухгалтера– директор, Ольга Мохненко.– приймальня.Бучанська гімназія № 2 шукає:🔸асистента вчителя - 1 ставка– директор, Ірина Марченко.Бучанський ліцей №3 шукає:🔸практичного психолога (1 ставка)🔸вчителя математики (1 ставка)🔸соціального педагога (1 ставка)🔸вчителя хімії (1 ставка)🔸асистента вчителя (3 ставки)🔸медсестру (1 ставка)🔸прибиральницю службових приміщень (1 ставка)🔸двірника (1 ставка)– директор, Любов Морозенко.Бучанська початкова школа №11 шукає:🔸практичного психолога🔸соціального педагога🔸асистента вчителя🔸вчителя початкових класів🔸вихователя ГПДБучанський центр позашкільної роботи імені Андрія Куцевалова шукає:🔸культорганізатора - 1 ставка– директор, Ігор Юрійович.Луб'янська гімназія №7 шукає:🔸асистента вчителя– директор, Олексій Гулеватий.Мироцька гімназія 12 шукає:🔸інженера-електроніка (1 ставка)– директор Олена Гриценко.Синяківський ліцей N15 шукає:🔸Математика - 5 год.,🔸Англійська мова- 6,5 год.– директор Валентина Миколаївна.Бабинецький школа N13 шукає:🔸Практичного психолога - 1 ставка.🔸Робітника по обслуговуванню - 1 ставка.– приймальня.Школа №6 у Блиставиці шукає:🔸Практичного психолога(0.5 ставки )🔸Соціального педагога (0.5 ставки)– директор Вікторія Олександрівна.Колектив «Бучанського консультативно-діагностичного центру» запрошує до своєї команди лікарів таких спеціаліностей:🔸лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини;🔸лікаря-кардіолога;🔸лікаря-гастроентеролога;🔸лікаря-офтальмолога;🔸лікаря-психіатра;🔸лікаря УЗД;🔸акушерку.Уся додаткова інформація щодо вакансій за телефоном: