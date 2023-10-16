Бучанська громада: Грошова допомога для тих, хто втратив чоловіка або дружину

• Статусу вдови/вдівця, набутий після 24.02.2022 року;
• У складі родини є дитина 13 років і молодше або людина 65 років і старше;
• Наявність офіційної реєстрації (прописки) або статусу ВПО на території Бучанського району.
Для участі потрібно заповнити форму.
Після цього на вказаний номер телефона надійде інформація про місце і час особистої реєстрації.
Під час особистої реєстрації у волонтерів фонду, при собі необхідно мати:
🔸паспорт або ID-картку;
🔸ідентифікаційний код;
🔸свідоцтво про одруження;
🔸свідоцтво про смерть чоловіка/дружини;
🔸свідоцтво про народження дитини (для родин з дітьми до 14 років);
🔸номер особистої банківської карти ПриватБанк (або IBAN, якщо особиста картка іншого банку).
Програму фінансує американська благодійна організація Дукат спільно з BlueCheck Charitable Foundation.