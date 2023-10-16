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  • 16 жовтня 2023
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Бучанська громада: Грошова допомога для тих, хто втратив чоловіка або дружину

Кошти можуть отримати жителі Бучанської громади, які відповідають одночасно трьом критеріям:

• Статусу вдови/вдівця, набутий після 24.02.2022 року; 
• У складі родини є дитина 13 років і молодше або людина 65 років і старше; 
• Наявність офіційної реєстрації (прописки) або статусу ВПО на території Бучанського району.

Для участі потрібно заповнити форму.

Після цього на вказаний номер телефона надійде інформація про місце і час особистої реєстрації.

Під час особистої реєстрації у волонтерів фонду, при собі необхідно мати:
🔸паспорт або ID-картку;
🔸ідентифікаційний код;
🔸свідоцтво про одруження;
🔸свідоцтво про смерть чоловіка/дружини;
🔸свідоцтво про народження дитини (для родин з дітьми до 14 років);
🔸номер особистої банківської карти ПриватБанк (або IBAN, якщо особиста картка іншого банку).

Програму фінансує американська благодійна організація Дукат спільно з BlueCheck Charitable Foundation.
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Бучанська міська рада 
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