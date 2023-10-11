Державні соціальні виплати та компенсації для жителів Бучанської громади

🔸 «Соціальний захист дітей та сім`ї»;
🔸 «Підтримка малозабезпечених сімей»;
🔸 «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», а саме: допомог сім’ям з дітьми, державних соціальних допомог особам з інвалідністю, грошового забезпечення прийомним сім’ям.
За жовтень місяць виплати отримають 2972 осіб на загальну суму 6 мільйонів 970 тисяч гривень.
Кошти вже відправлені на рахунки обслуговуючих банків та поштових відділень отримувачів відповідних виплат.
Телефон ЦНАПу:
+38 04597 49901
Звертаємо Вашу увагу, подати документи для оформлення державних соціальних допомог та компенсацій можна у старостинських округах.