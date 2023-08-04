Безкоштовне проживання для ВПО від благодійного фондц "До України з Любов’ю"

Благодійний фонд «До України з Любов’ю» надає можливість внутрішньо переміщеним особам та тим, хто постраждав від збройної агресії рф, які проживають на території Бучанського району подати заявку для отримання тимчасового житла.

Пропонується:

- 135 квартир у Софіївській Борщагівці. Пріоритет надається працюючим особам, або тим, хто працевлаштується.

- 330 квартир у с.Тарасівка Фастівського району. Пріоритет надається членам сімей загиблих, інвалідам війни, постраждалим від війни, ВПО.

- Самотнім літнім ВПО надається житло у Колонщині (Макарівська ТГ).