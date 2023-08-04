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  • 4 серпня 2023
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Безкоштовне проживання для ВПО від благодійного фондц "До України з Любов’ю"

Благодійний фонд «До України з Любов’ю» надає можливість внутрішньо переміщеним особам та тим, хто постраждав від збройної агресії рф, які проживають на території Бучанського району подати заявку для отримання тимчасового житла.



Пропонується:
- 135 квартир у Софіївській Борщагівці. Пріоритет надається працюючим особам, або тим, хто працевлаштується.
- 330 квартир у с.Тарасівка Фастівського району. Пріоритет надається членам сімей загиблих, інвалідам війни, постраждалим від війни, ВПО.
- Самотнім літнім ВПО надається житло у Колонщині (Макарівська ТГ).


По кожному члену родини необхідно писати дохід, а також детальну інформацію: ПІБ, вік, рід діяльності та соціальний статус.

Родина ВПО може заповнити лише одну анкету.
Подати її можна за посиланням.
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