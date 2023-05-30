Мешканці Київщини подали 7970 декларацій про майновий стан і доходи

Керівник податкової служби пристоличного регіону також зазначила, що частина декларантів вже забезпечила надходження до Державного бюджету на суму 15 мільйонів гривень ПДФО та 3 мільйони гривень Військового збору.
Найбільшу кількість декларацій подано з доходом від отримання додаткового блага - 1371 декларація з вказаною сумою 133,5 млн грн, з якої бюджет отримає 3,3 млн грн ПДФО та 364 тис грн Військового збору. На другому місці за кількістю поданих декларацій - це спадщина не від родичів І та ІІ ступеня споріднення - 731 декларація на суму 314,3 млн грн та задекларованими до сплати 12,8 млн грн ПДФО та 3,8 млн грн Військового збору. На дохід від продажу рухомого та нерухомого майна подано 257 декларацій, в яких жителі області вказали майже 60 мільйонів гривень, з яких буде сплачено 1,7 млн грн ПДФО та 421 тис грн Військового збору.
Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники податку, які виконали свій обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік, задекларувавши в ній отримані у звітному році доходи, які не оподатковувались під час їх виплати, та суми самостійно обчислених податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, відповідно до п. 179.7 ст.179 ПКУ зобов'язані самостійно до 01 серпня 2023 року сплатити суму податкових зобов'язань, зазначену в поданій декларації.