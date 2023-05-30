“За підсумками кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2022 році, мешканці Київщини подали 7970 декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши статки на суму 6,3 млрд грн”, - повідомила в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Юліана Козаченко. “З цієї суми до бюджету надійде 203 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 26 мільйонів гривень Військового збору”.

“Незважаючи на непрості умови, мешканці Київської області відповідально поставились до виконання обов’язку з декларування своїх доходів та подальшої сплати передбачених податків і зборів, допомагаючи державі забезпечувати фінансову безпеку. проаналізувавши хід кампанії декларування, можемо констатувати, що за кількістю поданих декларацій та сумою задекларованого доходу Київщина повернулась на довоєнний рівень”, - зазначила Юліана Козаченко.