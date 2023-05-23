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  • 23 травня 2023
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23 по 25 травня військові навчання у Києві та області

У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.
В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.



Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу




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