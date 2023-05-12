13 травня у Добропарку відбудеться благодійна акція з висадки квітів

13 травня в Добропарку відбудеться волонтерська благодійна акція "Пізнавай та відновлюй. Себе. Свій дім. Україну!", під час якої висаджуватимуть клумби лікарських та їстівних рослин, а також проведуть роботи на лавандовому полі.
"Цей захід спрямований на підтримку місцевого бізнесу, надання соціально-психологічної допомоги мешканцям деокупованого села Мотижин та популяризування здорового способу життя", – Добропарк
Крім того планують провести збір для 31 бригади, яка вже днями їде під Бахмут.
13 травня 2023 р.
О котрій акція? 11:00 - 13:00
О котрій концерт? 14:00 - 15:00
Дендропарк «Добропарк»