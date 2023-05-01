День донора — Буча, 4 травня

У четвер, 4 травня, Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові проводить День донора за адресою: м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2. (Приміщення амбулаторії №1), з 09:00 до 13:00 години
Запис обов'язковий:
+380675877381
Донором крові може стати кожен старше 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.
Пам'ятайте - чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки - не більше 4 разів.
Після п'яти регулярних кроводач рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.
Як підготуватися до донації - читайте за цим посиланням: https://www.donor.ua/pages/2167
Майте із собою паспорт та ідентифікаційний код.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день.
Ваша кров може воювати, рятувати, захищати! Приходьте у четвер та ставайте донорами крові!
Запис обов'язковий:
+380675877381
Донором крові може стати кожен старше 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.
Пам'ятайте - чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки - не більше 4 разів.
Після п'яти регулярних кроводач рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.
Як підготуватися до донації - читайте за цим посиланням: https://www.donor.ua/pages/2167
Майте із собою паспорт та ідентифікаційний код.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день.
Ваша кров може воювати, рятувати, захищати! Приходьте у четвер та ставайте донорами крові!