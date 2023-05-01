Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » День донора — Буча, 4 травня
  • Сьогодні, 11:51
  • 1
  • 0
+aA | -Aa 

День донора — Буча, 4 травня

У четвер, 4 травня, Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові проводить День донора за адресою: м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2. (Приміщення амбулаторії №1), з 09:00 до 13:00 години

Запис обов'язковий:
+380675877381



Донором крові може стати кожен старше 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.
Пам'ятайте - чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки - не більше 4 разів.

Після п'яти регулярних кроводач рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Як підготуватися до донації - читайте за цим посиланням: https://www.donor.ua/pages/2167
Майте із собою паспорт та ідентифікаційний код.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на один день.

Ваша кров може воювати, рятувати, захищати! Приходьте у четвер та ставайте донорами крові!
0 0

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 ДЕНЬ ДОНОРА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
1 грудня День донора в Бучі

1 грудня День донора в Бучі

Буча та регіон
9 грудня День донора. Буча

9 грудня День донора. Буча

Буча та регіон
18 березня, Буча: День донора

18 березня, Буча: День донора

Буча та регіон
"День донора": Бучанські медики здали 11 літрів донорської крові

"День донора": Бучанські медики здали 11 літрів донорської крові

Буча та регіон
День донора у Бучі. Ціна крові — життя людини..

День донора у Бучі. Ціна крові — життя людини..

Буча та регіон
Твоя крапля крові - початок моря життя

Твоя крапля крові - початок моря життя

статті
12 жовтня традиційна акція в Бучі – день Донора (відеосюжет)

12 жовтня традиційна акція в Бучі – день Донора (відеосюжет)

Буча та регіон
Бучанська поліклініка дякує усім небайдужим донорам

Бучанська поліклініка дякує усім небайдужим донорам

Буча та регіон
День донора крові

День донора крові

Буча та регіон
Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
Подяка донорам

Подяка донорам

Буча та регіон
День донора в Бучанській поліклініці (відеосюжет)

День донора в Бучанській поліклініці (відеосюжет)

Буча та регіон
Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Буча та регіон
Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)

Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)

---
Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар