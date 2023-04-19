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  • Учора, 09:15
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Буча, 20 квітня: Пригощатимуть українським борщем, піцою

Смачним українським борщем та справжньої неаполітанською піцою бучанців безкоштовно пригощатимуть у четверг.

Благодійну акцію проводить громадська організація «Help NGO» у партнерстві з організацією «Pizza for Ukrainie» та українським шеф-кухарем і піцайолою Ігорем Савосіним.

Страви готуватимуть при вас! Борщем пригощатимуть дорослих, дітей — піцою, гарячим чаєм та кавою — усіх. Організатори розраховують на 1-1,5 тисяч порцій, щоб вистачило на всіх.

Час і місце незмінні: 20 квітня з 12:00 по 15:00 на Київській площі в Бучі.
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