Буча, 20 квітня: Пригощатимуть українським борщем, піцою

Благодійну акцію проводить громадська організація «Help NGO» у партнерстві з організацією «Pizza for Ukrainie» та українським шеф-кухарем і піцайолою Ігорем Савосіним.Страви готуватимуть при вас! Борщем пригощатимуть дорослих, дітей — піцою, гарячим чаєм та кавою — усіх. Організатори розраховують на 1-1,5 тисяч порцій, щоб вистачило на всіх.Час і місце незмінні: 20 квітня з 12:00 по 15:00 на Київській площі в Бучі.