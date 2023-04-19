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  • Учора, 09:11
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У Бучі пройде меморіальний концерт на вшанування загиблих воїнів і вбитих цивільних

У Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного у Бучі 25 квітня відбудеться меморіальний концерт пам’яті всіх загиблих воїнів та вбитих і закатованих українців внаслідок російської військової агресії.



"Цьогоріч, у другий тиждень після Великодня, Національний будинок органної та камерної музики України ініціює проведення другого меморіального культурно-мистецького заходу «БУЧА: LACRIMOSA», щоб віддати шану пам’яті всім, хто став жертвою воєнного злочину рф проти України", - йдеться в повідомленні.


Зазначається, що концерт присвячено пам’яті всіх загиблих воїнів та невинно убієнних і закатованих українців внаслідок російської військової агресії. Під час заходу прозвучать духовні твори видатних сучасних композиторів Арво Пярта (Естонія) та Вікторії Польової (Україна) у виконанні Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України.

"Буча – героїчне місто, яке стало символом геноциду українського народу та яке продемонструвало всьому світу звірячу сутність агресора. На території Бучанського Храму Святого Апостола Андрія Первозванного було масове поховання цивільних, вбитих російськими військовими під час окупації міста", - підкреслюють у релізі.
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