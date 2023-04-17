Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді.

Буча:🔸️вул. Антонія Михайловського – 23.04;🔸️вул. Депутатська – 22.04;🔸️вул. Яблунська – 23.04.Ворзель:🔸️вул. Семеніївська – 23.04.Бабинці:🔸️вул. Заводська, Кооперативна, Івана Франка, пров. Шевченка – 23.04.Блиставиця:🔸️вул. Полянського, – 22.04.Гаврилівка:🔸️вул. Промислова – 22.04.Синяк:🔸️вул. Молодіжна, Київська, – 23.04.Вороньківка:🔸️вул. Кудрявцева – 23.04.Раківка:🔸️вул. Гагаріна – 23.04.Мироцьке:🔸️вул. Шевченка – 23.04.Буда-Бабинецька:🔸️вул. Травнева – 23.04.Луб'янка:🔸️вул. Кравця – 22.04, 23.04.Тарасівщина:🔸️вул. Федорова – 22.04, 23.04.Закликаємо під час поминальних днів бути особливо обережними та дотримуватися усіх правил безпеки.