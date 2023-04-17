Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді.
Буча:
🔸️вул. Антонія Михайловського – 23.04;
🔸️вул. Депутатська – 22.04;
🔸️вул. Яблунська – 23.04.
Ворзель:
🔸️вул. Семеніївська – 23.04.
Бабинці:
🔸️вул. Заводська, Кооперативна, Івана Франка, пров. Шевченка – 23.04.
Блиставиця:
🔸️вул. Полянського, – 22.04.
Гаврилівка:
🔸️вул. Промислова – 22.04.
Синяк:
🔸️вул. Молодіжна, Київська, – 23.04.
Вороньківка:
🔸️вул. Кудрявцева – 23.04.
Раківка:
🔸️вул. Гагаріна – 23.04.
Мироцьке:
🔸️вул. Шевченка – 23.04.
Буда-Бабинецька:
🔸️вул. Травнева – 23.04.
Луб'янка:
🔸️вул. Кравця – 22.04, 23.04.
Тарасівщина:
🔸️вул. Федорова – 22.04, 23.04.
Закликаємо під час поминальних днів бути особливо обережними та дотримуватися усіх правил безпеки.