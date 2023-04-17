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  • Учора, 19:33
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Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді

Бучанська міська рада інформує:

Графік проведення поминальних днів у Бучанській громаді.



Буча:
🔸️вул. Антонія Михайловського – 23.04;
🔸️вул. Депутатська – 22.04;
🔸️вул. Яблунська – 23.04.

Ворзель:
🔸️вул. Семеніївська – 23.04.

Бабинці:
🔸️вул. Заводська, Кооперативна, Івана Франка, пров. Шевченка – 23.04.

Блиставиця:
🔸️вул. Полянського, – 22.04.

Гаврилівка:
🔸️вул. Промислова – 22.04.

Синяк:
🔸️вул. Молодіжна, Київська, – 23.04.

Вороньківка:
🔸️вул. Кудрявцева – 23.04.

Раківка:
🔸️вул. Гагаріна – 23.04.

Мироцьке:
🔸️вул. Шевченка – 23.04.

Буда-Бабинецька:
🔸️вул. Травнева – 23.04.

Луб'янка:
🔸️вул. Кравця – 22.04, 23.04.

Тарасівщина:
🔸️вул. Федорова – 22.04, 23.04.

Закликаємо під час поминальних днів бути особливо обережними та дотримуватися усіх правил безпеки.
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