Буча та Ворзель: Виїзна консультація лікарів з Академії медичних наук України 12 квітня

У Бучі з 10:30 до 14:00 прийом вестимуть такі спеціалісти:🔸 Ендокринолог🔸 Невролог🔸 Окуліст🔸 Кардіологв приміщенні Амбулаторії №3, вул.Склозаводська, 7У Ворзелі: в приміщенні Ворзельської амбулаторії, вул. Європейська, 4д,з 10:30 до 14:00:🔸 Ендокринолог🔸 Невролог🔸 Окуліст🔸 КардіологЗапис на прийом обов'язковий