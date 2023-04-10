Буча та Ворзель: Виїзна консультація лікарів з Академії медичних наук України 12 квітня

У Бучі з 10:30 до 14:00 прийом вестимуть такі спеціалісти:
🔸 Ендокринолог
🔸 Невролог
🔸 Окуліст
🔸 Кардіолог
в приміщенні Амбулаторії №3, вул.Склозаводська, 7
Запис на прийом обов'язковий
+38067 3268173
Перед тим, як записатися до потрібного вам спеціаліста просимо зв'язатися з вашим сімейним лікарем та порадитися відносно необхідності відвідування вузького спеціаліста.
У Ворзелі: в приміщенні Ворзельської амбулаторії, вул. Європейська, 4д,
з 10:30 до 14:00:
🔸 Ендокринолог
🔸 Невролог
🔸 Окуліст
🔸 Кардіолог
Запис на прийом обов'язковий
+38067 3981885
Перед тим, як записатися до потрібного вам спеціаліста просимо зв'язатися з вашим сімейним лікарем та порадитися відносно необхідності відвідування вузького спеціаліста.