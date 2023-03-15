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Освітяни Бучанської громади отримали генератори від благодійників

Три школи та два садочки Бучанської громади отримали генератори від благодійників з автономії Країни Басків, що на півночі Іспанії.


Світло навіть у разі відключень електрики відтепер матимуть Ворзельська школа №10, Мироцька гімназія № 12, Бабинецька школа №13. А також два садочки у Ворзелі: ЗДО №11 «Берізка» та ЗДО №12 «Ластівка».
Ці п’ять генераторів Astun 7000W Бучанська громада отримала завдяки Іспанській Соціально-культурній Asociación “Ucrania-Euskadi” / Асоціація “Україна-Країна Басків”
Дякуємо партнерам за таку необхідну нині підтримку навчальним закладам громади.
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Бучанська міська рада 
 ВІЙНА, Буча, освіта
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