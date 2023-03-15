Онлайн-ресурс "Платформа допомоги врятованим" для постраждалих від війни

Необхідну інформацію постраждалі від війни можуть отримати на одному онлайн-ресурсі — платформі допомоги врятованим. Про її запуск повідомили в службі віцепрем'єр-міністра України.

На сайті можна знайти ключові служби допомоги постраждалим внаслідок війни та їхні контакти. Це сервіси, які надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу.Окрім цього, на сайті представлена корисна інформація щодо того, як діяти під час стресової ситуації, як підтримати рідних на тимчасово окупованих територіях, як боротися із синдромом вцілілого тощо.Перелік сервісів та організацій, а також корисну інформацію постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть.