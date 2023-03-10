У Дії вибрали нову назву для Південно-Західної залізниці, на черзі — Південна

Разом прибираємо російський слід із назв філій Укрзалізниці. Українці уже визначилися, як хочуть перейментувати Південно-Західну. Найбільше голосів набрала назва Центральна. Її вибрали більше 417,2 тисяч користувачів з понад 1,1 млн тих, хто проголосував.
Зараз у Дії стартує нове опитування про залізницю. Цього разу вибираємо назву для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей.
Серед варіантів:
🚊 Харківська залізниця
🚊 Слобожанська залізниця
🚊 Слобідська залізниця
🚊 Східна залізниця
Встигніть долучитися до опитування в застосунку Дія з 10 до 17 березня.
Для цього авторизуйтеся у застосунку ➡️виберіть Послуги ➡️ далі — Опитування.
Опитування в Дії реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й Укрзалізницею.