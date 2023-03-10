У Дії вибрали нову назву для Південно-Західної залізниці, на черзі — Південна

Разом прибираємо російський слід із назв філій Укрзалізниці. Українці уже визначилися, як хочуть перейментувати Південно-Західну. Найбільше голосів набрала назва Центральна. Її вибрали більше 417,2 тисяч користувачів з понад 1,1 млн тих, хто проголосував.

Зараз у Дії стартує нове опитування про залізницю. Цього разу вибираємо назву для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей.Серед варіантів:🚊 Харківська залізниця🚊 Слобожанська залізниця🚊 Слобідська залізниця🚊 Східна залізницяВстигніть долучитися до опитування в застосунку Дія з 10 до 17 березня.Для цього авторизуйтеся у застосунку ➡️виберіть Послуги ➡️ далі — Опитування.Опитування в Дії реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й Укрзалізницею.