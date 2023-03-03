Колекцію цукерок, присвячених півнику з Бородянки, створила кондитерська Honey

“Ми дослідили різні куточки України й створили п’ять рецептів, в які вклали сотні годин нашої праці і єдину віру, що українське гастрономічне диво можливе”, — коментують колекцію в Honey.

Шоколадна форма півника з п’ятьма смаками:— калина та бергамот, медівник, чорнослив та волоський горіх, насіння соняха, ялівець і смородина.Калина – традиційний зимовий смак українського Полісся. Витончена кислотність, ніжний цитрусовий акцент ягоди та рубіновий шоколад, щоб поглибити смак. Ми хочемо зробити калину не тільки музичною, а й смаковою іконою.Найвідоміший смак солодкого столу в кожній українськійродині? Так, запашний медівник. Тут шовковий молочний шоколад зустрічається зі сметанно-бергамотовим ганашем та хрусткими коржами. Насичений медовий смак і аромат – такий знайомий та потрібний нам затишок дому.Смак в'яленої сливи відомий кожному українцю з дитинства. Солодко-терпкий, копчений, виразний. Ми дали йому нову домівку – огорнули в корпус з молочного шоколаду. Плюс декілька крапель рому та ганаш зі смаженого волоського горіха.Халва по-українськи, тільки ще краще. Тому що в шоколаді. Так, ми створили ароматне і хрустке праліне з насіння соняшника. Концентрація сонця та енергії соняхів у кожній цукерці.Цукерка-трансерфінг у карпатську реальність. З першого шматочка цукерки відчувається свіжий вітер з ароматом шишок та лісових ягід. Це все наш ялівцевий ганаш з мармеладом смородини. Ніякої магії – просто рецепт з українських Карпат.