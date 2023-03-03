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  • Учора, 16:27
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Колекцію цукерок, присвячених півнику з Бородянки, створила кондитерська Honey

“Ми дослідили різні куточки України й створили п’ять рецептів, в які вклали сотні годин нашої праці і єдину віру, що українське гастрономічне диво можливе”, — коментують колекцію в Honey.


Шоколадна форма півника з п’ятьма смаками:
— калина та бергамот, медівник, чорнослив та волоський горіх, насіння соняха, ялівець і смородина.

50 гривень з кожної коробки цукерок буде відраховано на відновлення трофейної техніки спільно з Фондом Притули.
5 унікальних смаків, які оповідають нові українські легенди.

КАЛИНА ТА БЕРГАМОТ
Калина – традиційний зимовий смак українського Полісся. Витончена кислотність, ніжний цитрусовий акцент ягоди та рубіновий шоколад, щоб поглибити смак. Ми хочемо зробити калину не тільки музичною, а й смаковою іконою.

МЕДІВНИК
Найвідоміший смак солодкого столу в кожній українській
родині? Так, запашний медівник. Тут шовковий молочний шоколад зустрічається зі сметанно-бергамотовим ганашем та хрусткими коржами. Насичений медовий смак і аромат – такий знайомий та потрібний нам затишок дому.

ЧОРНОСЛИВ ТА ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ
Смак в'яленої сливи відомий кожному українцю з дитинства. Солодко-терпкий, копчений, виразний. Ми дали йому нову домівку – огорнули в корпус з молочного шоколаду. Плюс декілька крапель рому та ганаш зі смаженого волоського горіха.

НАСІННЯ СОНЯХА
Халва по-українськи, тільки ще краще. Тому що в шоколаді. Так, ми створили ароматне і хрустке праліне з насіння соняшника. Концентрація сонця та енергії соняхів у кожній цукерці.

ЯЛІВЕЦЬ І СМОРОДИНА
Цукерка-трансерфінг у карпатську реальність. З першого шматочка цукерки відчувається свіжий вітер з ароматом шишок та лісових ягід. Це все наш ялівцевий ганаш з мармеладом смородини. Ніякої магії – просто рецепт з українських Карпат.



Набір цукерок ПІВНИК вже у всіх Хані та на сайті.
1150 uah | 15 цукерок | доставка по Україні
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www.linktr.ee/honeykyiv 
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