Дія Бізнес Буча: 22 лютого презентація освітньої програми «Фінансист»

22 лютого о 12:00 відбудеться презентація освітньої програми «Фінансист» для представників малого та середнього бізнесу Бучанської, Ірпінської і Гостомельської громад та представників ІТ-сектору за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, центр Дія.Бізнес.
11:00 — Початок реєстрації та нетворкінг
11:00 — Активуємо консультаційні зони від UKRSIBBANK і Mastercard
12:00 — Офіційна частина. Вивчаємо нові можливості для МСБ від Дія.Бізнес, UKRSIBBANK і Mastercard
12:23 — Освітня частина: Як ІТ збільшує вплив на економіку країни
13:40 — Підбиваємо підсумки та завершуємо захід
Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації України
Анатолій Федорук, міський голова Бучанської громади
Андрій Братусь, заступник голови Київської обласної державної адміністрації
Андрій Ремізов, директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту
Лоран Дюпуш, голова правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Світлана Сємцова, фахівчиня зі споживчого маркетингу Mastercard в Україні
Андрій Кашперук, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Станіслав Шум, CEO та засновник TopLead
Анастасія Корольова, головна аналітикиня та CCO TopLead
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За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном:
068 808 99 00
Дія.Бізнес у Бучі
провулок Олекси Тихого 4, Буча,