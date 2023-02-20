Дія Бізнес Буча: 22 лютого презентація освітньої програми «Фінансист»

22 лютого о 12:00 відбудеться презентація освітньої програми «Фінансист» для представників малого та середнього бізнесу Бучанської, Ірпінської і Гостомельської громад та представників ІТ-сектору за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, центр Дія.Бізнес.

Учасники заходу:

Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації України

Анатолій Федорук, міський голова Бучанської громади

Андрій Братусь, заступник голови Київської обласної державної адміністрації

Андрій Ремізов, директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту

Лоран Дюпуш, голова правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Світлана Сємцова, фахівчиня зі споживчого маркетингу Mastercard в Україні

Андрій Кашперук, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Станіслав Шум, CEO та засновник TopLead

Анастасія Корольова, головна аналітикиня та CCO TopLead

11:00 — Початок реєстрації та нетворкінг11:00 — Активуємо консультаційні зони від UKRSIBBANK і Mastercard12:00 — Офіційна частина. Вивчаємо нові можливості для МСБ від Дія.Бізнес, UKRSIBBANK і Mastercard12:23 — Освітня частина: Як ІТ збільшує вплив на економіку країни13:40 — Підбиваємо підсумки та завершуємо західАкредитація для журналістів є обов'язковою!За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: