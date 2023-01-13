Сучасні танці від студії "Двіж". Набір у групи

Давно мріяли піти на танці?
Найкраща можливість почати танцювати в новому році, розпочавши
з безкоштовного пробного заняття з Сальси та Бачати.
Не треба відкладати таку чудову можливість розпочати нове життя з соціальними танцями 😉
Що вам дадуть соціальні танці:
- Багато нових знайомств
- Навчитесь володіти і розуміти власне тіло
- Приведе свое тіло в хорошу фізичну форму
М.Буча, вул Нове Шосе 8 а
0 пов, студія "Двіж"
Орієнтир барбершоп та Суші
Коли: 14 січня о 14:00 годині
Ціна : безкоштовно
Рівень: початківець, середній
Студія працює завжди і навідь коли немає світла!
Проводить тематичні майстер-класи, свята та концерти.
Напрямки студії:
Діти:
Класична Хореографія,
Контемпорарі,
Джаз Фанк, Хіп-хоп,
Вокал, Музика
Дорослі:
Jazz funk, Contemporary,
High heels, Body Ballet,
Bachata, Zumba,
Fitness intens, Pilates, Stretching
Великій простір 200 кв.м. для творчої реалізації кожного!