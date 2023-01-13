Сучасні танці від студії "Двіж". Набір у групи

Давно мріяли піти на танці?

Найкраща можливість почати танцювати в новому році, розпочавши

з безкоштовного пробного заняття з Сальси та Бачати.

Адреса:

М.Буча, вул Нове Шосе 8 а

0 пов, студія "Двіж"

Орієнтир барбершоп та Суші

Не треба відкладати таку чудову можливість розпочати нове життя з соціальними танцями 😉Що вам дадуть соціальні танці:- Багато нових знайомств- Навчитесь володіти і розуміти власне тіло- Приведе свое тіло в хорошу фізичну формуКоли:Ціна : безкоштовноРівень: початківець, середнійСтудія працює завжди і навідь коли немає світла!Проводить тематичні майстер-класи, свята та концерти.Напрямки студії:Класична Хореографія,Контемпорарі,Джаз Фанк, Хіп-хоп,Вокал, МузикаJazz funk, Contemporary,High heels, Body Ballet,Bachata, Zumba,Fitness intens, Pilates, Stretching