"Пункт видачі подарунків Святого Миколая" в Бучі

В управлінні соціальної політики Бучанської міської ради продовжує працювати "Пункт видачі подарунків Святого Миколая".
Його помічниці підготували святковий куточок, де зустрічають з подарунками наймолодших мешканців громади та їхніх батьків.
Кого тут чекають? Усіх дітей, хто в ці святкові дні потребує найбільшої уваги й підтримки – з родин, що перебувають на обліку соціальних служб.
Якщо ви ще не завітали за адресою місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького 5/5-А, то неодмінно приходьте. На цьому тижні пункт видачі працює щодня з 9 до 18:00, а 30 грудня – до 15:00.
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
• діти учасників бойових дій, військовослужбовців, територіальної оборони та нацгвардії;
• діти родин Героїв та діти, батьки яких загинули під час окупації;
• діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;
• діти з інвалідністю;
• діти, що опинилися у складних життєвих обставинах.