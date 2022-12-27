"Пункт видачі подарунків Святого Миколая" в Бучі

В управлінні соціальної політики Бучанської міської ради продовжує працювати "Пункт видачі подарунків Святого Миколая".

Його помічниці підготували святковий куточок, де зустрічають з подарунками наймолодших мешканців громади та їхніх батьків.

Кого тут чекають? Усіх дітей, хто в ці святкові дні потребує найбільшої уваги й підтримки – з родин, що перебувають на обліку соціальних служб.

Нагадаємо категорії родин, якими опікується управління:

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• діти учасників бойових дій, військовослужбовців, територіальної оборони та нацгвардії;

• діти родин Героїв та діти, батьки яких загинули під час окупації;

• діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

• діти з інвалідністю;

• діти, що опинилися у складних життєвих обставинах.