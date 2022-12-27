Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » "Пункт видачі подарунків Святого Миколая" в Бучі
  • Сьогодні, 11:49
  • 24
  • 0
+aA | -Aa 

"Пункт видачі подарунків Святого Миколая" в Бучі

В управлінні соціальної політики Бучанської міської ради продовжує працювати "Пункт видачі подарунків Святого Миколая".
Його помічниці підготували святковий куточок, де зустрічають з подарунками наймолодших мешканців громади та їхніх батьків.
Кого тут чекають? Усіх дітей, хто в ці святкові дні потребує найбільшої уваги й підтримки – з родин, що перебувають на обліку соціальних служб.


Якщо ви ще не завітали за адресою місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького 5/5-А, то неодмінно приходьте. На цьому тижні пункт видачі працює щодня з 9 до 18:00, а 30 грудня – до 15:00.

Нагадаємо категорії родин, якими опікується управління:
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
• діти учасників бойових дій, військовослужбовців, територіальної оборони та нацгвардії;
• діти родин Героїв та діти, батьки яких загинули під час окупації;
• діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;
• діти з інвалідністю;
• діти, що опинилися у складних життєвих обставинах.


0 0

Новий рік
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Оздоровлення: підводимо підсумки

Оздоровлення: підводимо підсумки

Бучанські новини
Юридична консультація: Які діти мають пільги при влаштуванні до садочку?

Юридична консультація: Які діти мають пільги при влаштуванні до садочку?

законодавтство
Буча: Зміни у встановленні батьківської плати за харчування дітей

Буча: Зміни у встановленні батьківської плати за харчування дітей

відділ освіти
Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Буча та регіон
Хто має право поза чергою влаштувати дитину в садок

Хто має право поза чергою влаштувати дитину в садок

відділ освіти
Бучанська ОТГ: Впроваджується електронна пластикова картка

Бучанська ОТГ: Впроваджується електронна пластикова картка

Управління соціальної політики
Пільговим категоріям учнів за кошти міського бюджету придбають форму

Пільговим категоріям учнів за кошти міського бюджету придбають форму

Буча та регіон
Благодійна акція: "Подаруй тепло солдату: із Бучі - на Схід"

Благодійна акція: "Подаруй тепло солдату: із Бучі - на Схід"

Буча та регіон
Буча: Діти-сироти безкоштовно забезпечуються шкільним та спортивним одягом

Буча: Діти-сироти безкоштовно забезпечуються шкільним та спортивним одягом

відділ освіти
Буча: Оздоровлення дітей

Буча: Оздоровлення дітей

Управління соціальної політики
"Святий Миколай" пройшовся вулицями нашого міста

"Святий Миколай" пройшовся вулицями нашого міста

Бучанські новини
КМУ: Щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану

КМУ: Щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану

законодавтство
Віра Ульянченко: "Святкування Різдва – наша сімейна традиція"

Віра Ульянченко: "Святкування Різдва – наша сімейна традиція"

Бучанські новини
Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

відділ освіти
Ялинку Бучанської громади засвітиться сьогодні, 19 грудня, о 18:30 на Київській площі

Ялинку Бучанської громади засвітиться сьогодні, 19 грудня, о 18:30 на Київській площі

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар