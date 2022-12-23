27 грудня День донора. Буча

День донора організовує Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 27 грудня в приміщенні амбулаторії №1. Адреса: місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2.
Щодня потрібна кров для українських військових і для цивільних громадян, які страждають через обстріли. І це збільшує потребу в донорській крові - маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримав невідкладно.
Час: з 9:00 до 13:00
Запис обов'язковий!
+38 067 587 7381
Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.