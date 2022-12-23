27 грудня День донора. Буча

День донора організовує Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 27 грудня в приміщенні амбулаторії №1. Адреса: місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2.

У вівторок, 27 грудня Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові проводить День донора.

Час: з 9:00 до 13:00

Запис обов'язковий!