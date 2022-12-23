Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » 27 грудня День донора. Буча
  • Учора, 09:18
  • 6
  • 0
+aA | -Aa 

27 грудня День донора. Буча

Ставайте донорами крові для наших захисників.

День донора організовує Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 27 грудня в приміщенні амбулаторії №1. Адреса: місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 2.



Щодня потрібна кров для українських військових і для цивільних громадян, які страждають через обстріли. І це збільшує потребу в донорській крові - маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримав невідкладно.

У вівторок, 27 грудня Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові проводить День донора.
Час: з 9:00 до 13:00


Запис обов'язковий!
+38 067 587 7381

Запрошуємо усіх охочих віком від 18 до 60 років.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.
2 0

ДЕНЬ ДОНОРА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
1 грудня День донора в Бучі

1 грудня День донора в Бучі

Буча та регіон
9 грудня День донора. Буча

9 грудня День донора. Буча

Буча та регіон
"День донора": Бучанські медики здали 11 літрів донорської крові

"День донора": Бучанські медики здали 11 літрів донорської крові

Буча та регіон
18 березня, Буча: День донора

18 березня, Буча: День донора

Буча та регіон
Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
День донора у Бучі. Ціна крові — життя людини..

День донора у Бучі. Ціна крові — життя людини..

Буча та регіон
Подяка донорам

Подяка донорам

Буча та регіон
Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Буча та регіон
Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Буча та регіон
Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Буча та регіон
12 жовтня традиційна акція в Бучі – день Донора (відеосюжет)

12 жовтня традиційна акція в Бучі – день Донора (відеосюжет)

Буча та регіон
Про мобільну бригаду Бучанського центру медико-санітарної допомоги

Про мобільну бригаду Бучанського центру медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
Експерти з інфекційного контролю провели аудит в Бучанському центрі медичної допомоги

Експерти з інфекційного контролю провели аудит в Бучанському центрі медичної допомоги

Буча та регіон
День донора в Бучанській поліклініці (відеосюжет)

День донора в Бучанській поліклініці (відеосюжет)

Буча та регіон
У четвер в Ворзельській амбулаторії прийматимуть лікарі Ізраїльської медичної місії

У четвер в Ворзельській амбулаторії прийматимуть лікарі Ізраїльської медичної місії

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар