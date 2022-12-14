16 грудня тренінг з тактичної медицини для цивільного населення

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги запрошує на тренінг з тактичної медицини для цивільного населення, який для вас буде проводити наш лікар з невідкладних станів Пушкар Віталіна Вікторівна.

В ході тренінгу, ви дізнаєтеся про найосновніші пункти першої допомоги:• оцінювати стан потерпілого, щоб визначити якої допомоги він потребує;• оперативно зупиняти кровотечу за допомогою турнікета, джгута;• зупиняти кровотечу шляхом тампонування;• накладати пов’язку на рани;• забезпечувати вільне дихання, навіть якщо людина непритомна;• робити штучне дихання та закритий масаж серця.В умовах воєнного стану таке навчання дуже корисне та може врятувати людське життя!👉16 грудня о 14:00 у Бучанській міській раді, вул. Енергетиків, 12, пункт незламностіТренінг безкоштовний, кількість місць обмежена.Реєстрація на тренінг - обов’язкова!Запис на тренінг в Бучі за номером: