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16 грудня тренінг з тактичної медицини для цивільного населення

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги запрошує на тренінг з тактичної медицини для цивільного населення, який для вас буде проводити наш лікар з невідкладних станів Пушкар Віталіна Вікторівна.


Ми отримали багато схвальних відгуків про користь та актуальність практичних навичок, отриманих під час тренінгу. Тому вирішили продовжувати навчати громаду важливим навичкам надання першої допомоги та організовуємо навчання для вас в Бучі.

В ході тренінгу, ви дізнаєтеся про найосновніші пункти першої допомоги:
• оцінювати стан потерпілого, щоб визначити якої допомоги він потребує;
• оперативно зупиняти кровотечу за допомогою турнікета, джгута;
• зупиняти кровотечу шляхом тампонування;
• накладати пов’язку на рани;
• забезпечувати вільне дихання, навіть якщо людина непритомна;
• робити штучне дихання та закритий масаж серця.

В умовах воєнного стану таке навчання дуже корисне та може врятувати людське життя!
👉16 грудня о 14:00 у Бучанській міській раді, вул. Енергетиків, 12, пункт незламності

Тренінг безкоштовний, кількість місць обмежена.
Реєстрація на тренінг - обов’язкова!

Запис на тренінг в Бучі за номером:
+38 067 5877381

На вас чекає 3 години активного та корисного навчання.
До зустрічі!
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ВІЙНА, Буча, афіша, медицина
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