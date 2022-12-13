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  • Учора, 15:27
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Лікарі мають виписувати паперові рецепти та направлення, якщо відсутня електрика

Лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на лікарські засоби, якщо в закладі немає світла й неможливо виписати електронний рецепт, роз’яснюють у Міністерстві охорони здоров’я України.



Національна служба здоров’я сплачує закладам за послуги на основі даних, які вони вносять до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Якщо ж цього не можна зробити через відсутність інтернету, то згідно з постановою КМУ від 29.12.2021 № 1440, лікарня має на це п’ять робочих днів від закінчення звітного періоду. Такі дані будуть прийняті НСЗУ та оплачені.
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законодавство, медицина
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