Лікарі мають виписувати паперові рецепти та направлення, якщо відсутня електрика

Лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на лікарські засоби, якщо в закладі немає світла й неможливо виписати електронний рецепт, роз’яснюють у Міністерстві охорони здоров’я України.
Національна служба здоров’я сплачує закладам за послуги на основі даних, які вони вносять до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Якщо ж цього не можна зробити через відсутність інтернету, то згідно з постановою КМУ від 29.12.2021 № 1440, лікарня має на це п’ять робочих днів від закінчення звітного періоду. Такі дані будуть прийняті НСЗУ та оплачені.